Обсуждение в Твиттере: как называют контейнер для еды в разных регионах (22 фото)
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Обсуждение в Твиттере: как называют контейнер для еды в разных регионах (22 фото)

Как мы можем заметить, названий просто огромное количество.В Твиттере очень часто нелепые и странные вопросы превращаются в бурные дискуссии. Так, например, один пользователь выяснил, что у пластиковых контейнеров для еды много народных названий. Вариантов оказалось больше, чем может показаться. Давайте посмотрим, куда завело его это исследование. Кстати, а как вы называете контейнеры для еды?

Как мы можем заметить, названий просто огромное количество.


Немного о чеплашке.

Немного о чеплашке
Немного о чеплашке
Немного о чеплашке
Неучтённые варианты.

Неучтённые варианты
Неучтённые варианты
Неучтённые варианты
В поисках своих.

В поисках своих
Тайна пруты раскрыта

Тайна пруты раскрыта
Ещё несколько региональных вариантов.

Ещё несколько региональных вариантов
Ещё несколько региональных вариантов
Ещё несколько региональных вариантов
Ох уж эти ланчбоксы.

Ох уж эти ланчбоксы
Ох уж эти ланчбоксы
Один из самых смешных вариантов.

Один из самых смешных вариантов
Один из самых смешных вариантов
Неловкая ситуация.

Неловкая ситуация
И ещё парочка неучтённых вариантов.

И ещё парочка неучтённых вариантов
И ещё парочка неучтённых вариантов
Некоторые посчитали, что эта подборка недостаточно корректна.

Некоторые посчитали, что эта подборка недостаточно корректна
Некоторые посчитали, что эта подборка недостаточно корректна
Некоторые посчитали, что эта подборка недостаточно корректна
# Главные новости
По материалам: триникси

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Обсуждение в Твиттере: как называют контейнер для еды в разных регионах (22 фото)
Обсуждение в Твиттере: как называют контейнер для еды в разных
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