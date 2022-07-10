Обсуждение в Твиттере: как называют контейнер для еды в разных регионах (22 фото)
Сегодня, 18:41 Вадим КарасевВ Твиттере очень часто нелепые и странные вопросы превращаются в бурные дискуссии. Так, например, один пользователь выяснил, что у пластиковых контейнеров для еды много народных названий. Вариантов оказалось больше, чем может показаться. Давайте посмотрим, куда завело его это исследование. Кстати, а как вы называете контейнеры для еды?
Как мы можем заметить, названий просто огромное количество.
Немного о чеплашке.
Неучтённые варианты.
В поисках своих.
Тайна пруты раскрыта
Ещё несколько региональных вариантов.
Ох уж эти ланчбоксы.
Один из самых смешных вариантов.
Неловкая ситуация.
И ещё парочка неучтённых вариантов.
Некоторые посчитали, что эта подборка недостаточно корректна.
По материалам: триникси