Обсуждение в Твиттере: как называют контейнер для еды в разных регионах (22 фото)

Вадим Карасев

В Твиттере очень часто нелепые и странные вопросы превращаются в бурные дискуссии. Так, например, один пользователь выяснил, что у пластиковых контейнеров для еды много народных названий. Вариантов оказалось больше, чем может показаться. Давайте посмотрим, куда завело его это исследование. Кстати, а как вы называете контейнеры для еды?Как мы можем заметить, названий просто огромное количество.Немного о чеплашке.Неучтённые варианты.В поисках своих.Тайна пруты раскрытаЕщё несколько региональных вариантов.Ох уж эти ланчбоксы.Один из самых смешных вариантов.Неловкая ситуация.И ещё парочка неучтённых вариантов.Некоторые посчитали, что эта подборка недостаточно корректна.