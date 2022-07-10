Off-duty: Анджелина Джоли с дочерью Шайло посетила концерт группы Måneskin в Риме
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Off-duty: Анджелина Джоли с дочерью Шайло посетила концерт группы Måneskin в Риме

Off-duty: Анджелина Джоли с дочерью Шайло посетила концерт группы Måneskin в Риме

Анджелина Джоли вместе с дочерью Шайло посетила концерт группы Måneskin в Риме, которым итальянские рокеры открыли свой первый мировой тур Loud Kids. Музыканты исполняли свои хиты в Большом цирке перед многотысячной толпой.


Шайло и Анджелина Джоли


Концерт Måneskin в Риме

Напомним, что в Италию Джоли прилетела, чтобы работать над своим новым фильмом "Без крови" (Without Blood), главную роль в котором играет Сальма Хайек. Однако в перерыве от работы голливудская актриса и режиссер проводит время с семьей.

Недавно Джоли заметили на прогулке с дочерьми Захарой и Вивьен. Однако больше всего папарацци охотятся за 16-летней Шайло, которая оказалась в центре внимания общественности из-за своего увлечения танцами.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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Off-duty: Анджелина Джоли с дочерью Шайло посетила концерт группы Måneskin в Риме
Off-duty: Анджелина Джоли с дочерью Шайло посетила концерт группы
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