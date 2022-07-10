Особенности суперлуния 13 июля 2022 года: когда можно наблюдать близкую Луну, что можно и что нельзя делать во время этого явления
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Особенности суперлуния 13 июля 2022 года: когда можно наблюдать близкую Луну, что можно и что нельзя делать во время этого явления

Особенности суперлуния 13 июля 2022 года: когда можно наблюдать близкую Луну, что можно и что нельзя делать во время этого явления

Полнолуние, которое ожидается 13 июля 2022 года, будет не совсем обычным. Наше ночное небесное светило, подойдя на максимально близкое расстояние до Земли, будет выглядеть невероятно крупным и ярким. Такое явление в астрономии принято называть суперлунием.

Что такое суперлуние, особенности этого редчайшего явления в совпадении перигея и полнолуния


Мы знаем, что орбита Луны, по которой она движется вокруг Земли, имеет форму эллипса, причем Земля расположена не в его центре, а несколько смещена в сторону. Поэтому расстояние между Луной и Землей постоянно меняется. Суперлунием называют период, когда полная Луна оказывается на ближайшем расстоянии от Земли.

На самом деле, суперлуние — явление не настолько редкое, как это принято считать. Оно случается несколько раз в год. Но сочетание полной Луны и перигея — максимально близкой к Земле точки орбиты, с минимальным интервалом во времени — явление, действительно, редкое.

Обычный временной интервал перигея и полнолуния — от одного до трех дней, но в день июльского суперлуния он составит девять с половиной часов.

Как Луна выглядит во время суперлуния и когда можно наблюдать близкую Луну


Во время суперлуния наше ночное небесное светило выглядит необычайно крупным и ярким, приобретая красноватый оттенок.

Это происходит из-за близкого расстояния до Земли и отсвечивания солнечными лучами, проходящими по касательной через атмосферу Земли, которая лучше всего пропускает красную часть спектра. Поэтому Луна имеет красный оттенок, ее яркость превышает нормальную примерно на 30%, а размеры выглядят примерно на 14% больше обычного.

Суперлуние 13 июля 2022 года россияне смогут наблюдать после 21 часа и всю ночь до восхода Солнца. В это время с Земли будет хорошо виден лунный рельеф.

Что такое суперлуние с точки зрения астрологии, что можно и что нельзя делать в этот день


Суперлуние — это энергетически очень сильный период, который может оказывать существенное влияние на людей, в том числе и негативное. Во время суперлуния человек склонен утрачивать чувство стабильности, его энергетика резко идет на спад, а эмоции преобладают над здравомыслием.

Некоторые люди в период новолуния и суперлуния склонны к депрессии, подвержены различным беспокойствам и страхам, им бывает необходима точка опоры в лице близкого и более сильного человека, чтобы держать свои эмоции под контролем.

Астрологи не рекомендуют в этот период начинать какие-то новые проекты, заниматься делами, требующими ответственного подхода, и принимать важные решения. Нельзя в это время рисковать и во что-то вкладывать деньги. Также нужно стараться избегать крупных покупок — они могут оказаться неудачными.

Этот день является благоприятным для укрепления деловых, дружеских и родственных связей, поэтому лучше его провести вместе с близкими людьми или друзьями.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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