Отар Кушанашвили высказался о скандале с группой «БИ-2»
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Отар Кушанашвили высказался о скандале с группой «БИ-2»

Отар Кушанашвили высказался о скандале с группой «БИ-2»
Скандальный журналист Отар Кушанашвили заявил, что за такие деньги он бы сделал, что угодно. Известный музыкальный журналист Отар Кушанашвили отреагировал на скандал с группой «БИ-2», которую накануне освистали футбольные фанаты. Кушанашвили выразил уверенность, что музыкантов сие обстоятельство не очень расстроило, поскольку все их моральные страдания легко покрываются суммой гонорара за выступление.
«БИ-2», да продлит Аллах их высокобюджетную деятельность, получают за выход 100 000 евро. Как вы думаете, переживают ли из-за освистывания сии менестрели? За 100 000 евро я б даже шарф с надписью «Дмитрий Медведев – мой идол» нацепил бы, сделал 520 сальто-мортале, выучил бы песню на суахили или прокукарекал-промяукал-пролаял все отведенное мне время», - высказался в телеграм-канале Отар Кушанашвили. Правда, сам солист группы Лева Бортник заверил, что за это выступление на стадионе коллектив не получил ни рубля. Вокалисты жили в обычной гостинице, а домой возвращались на лоукостере. Напомним, выступление группы «Би-2» пытались сорвать на Суперкубке России по футболу, который прошел в минувшую субботу в Санкт-Петербурге. Болельщики «Зенита» в штыки приняли солиста коллектива в шарфе «Спартака» и свистели все время, пока он пел.
# Шоу-бизнес Кушанашвили Отар
По материалам: z-aya

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