Перспективные дни и отношения с окружающими: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года

Предстоящая неделя будет вполне удачной, за исключением пары дней. Татьяна Бендзь составила китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года и рассказала, людям с каким знаком в карте следует быть осторожными в определенные дни, а также назвала даты, когда можно смело браться за выполнение важных дел, чтобы они были успешными.

Китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 июля

Это будет период, когда можно расслабиться и жить на полную катушку, однако в определенные дни важно соблюдать осторожность и приложить максимум усилий, чтобы избежать дальнейших трудностей. Новая неделя будет удачной для встреч, романов, дальних поездок и свадебных церемоний. Кроме того, энергия некоторых дней будут благоприятствовать началу новых и успешному завершению старых проектов, а также совершению крупных покупок и выгодных инвестиций.

11 июля. Дерево Инь на Быке

Первый день недели, как говорится в народной мудрости, может сложиться достаточно тяжело. Этому будет способствовать комбинация Быка и Козы, которые выступают символами дня и месяца. Когда идет между ними столкновение, появляется ощущение, что вокруг все замедляется. Так, в понедельник могут нарушиться планы и возникнуть ошибки.

В этот день стоит отложить начало проектов, которые требуют соблюдения сроков, строительные или ремонтные работы, а также путешествия.

Всем людям, которые собираются провести время у воды, следует быть внимательными и осторожными. Особенно это касается тех, у кого в карте есть Бык и Коза.

12 июля. Огонь Ян на Тигре





Во вторник отмечается непредсказуемая энергия, так как символом дня и года выступает Тигр. Это значит, что многие захотят совершать активные действия, но нужно помнить, что кому-то такая активность может навредить.

В этом случае нужно провести анализ, если в этом году у вас все складывается хорошо, можете смело планировать на вторник любые дела, в том числе и очень важные. А если отношения с Тигром у вас не задались с первого дня года, любую активную деятельность в этот день лучше отложить.

Также стоит отметить, что Тигр выступает символом приключений. Поэтому если вы собираетесь в дальнюю дорогу, будьте очень аккуратными и внимательными, так как энергия дня может оказать неоднозначное влияние. Кроме того, в этот период стоит отложить любую экстремальную деятельность.

Особую осторожность нужно проявить людям с Обезьяной в карте, ведь Тигр может вас крайне утомить.

13 июля. Огонь Инь на Кролике

В среду будет царить благоприятная энергия, поэтому в этот день можно выполнять любые дела. Взаимоотношения с окружающими будут складываться гармонично и продуктивно, и в дальнейшем будут перспективными.

Этот день идеально подходит для решения важных вопросов, связанных с отношениями, будь-то деловые или личные. Удачными будут романтические свидания, новые знакомства, деловые встречи и переговоры.

Энергия среды будет располагать к новому обучению или лечению и росту благосостояния. Благополучно также будут складываться новые проекты, инвестиционные сделки, переезды, и ремонт.

Кто будет ощущать себя в среду не на своем месте, так это люди с Петухом в карте. В этом случае вам нужно отпустить все переживания, расслабиться и отложить важные задачи на более удачное для вас время.

14 июля. Земля Ян на Драконе





В четверг можно получить вознаграждения за свои труды. Это будет серьезный и солидный день, когда все дела будут спориться. Энергия Земли поспособствует хозяйственным и деловым делам, поэтому у многих появится желание готовить еду или обустраивать свое жилье.

В этот день благополучно будут складываться финансовые операции и крупные покупки, в том числе и недвижимости. Также это время будет удачным для получения вознаграждения, долгов и признания.

Тем, кто нуждается в спонсорстве, нужно просить о поддержке именно в этот день, так как энергия четверга будет способствовать согласию. Кроме того, хороший результат будут иметь те свидания, во время которых планируется сделать предложение руки и сердца.

Преуспеть во многих делах получиться у людей, у которых в карте есть Собака. Однако параллельно у них может возникнуть ощущение, что все планы рушатся. Здесь главное — выбрать для себя верное направление и смело по нему двигаться.

15 июля. Земля Инь на Змее





Удачным днем также будет пятница. Ее энергия будет мягкой и поспособствует решению многих вопросов. Особенно благоприятно будет складываться открытие чего-то нового в себе, а также начало деятельности бизнеса, открытие ресторана или выставки.

Энергия этого дня также будет благоприятствовать инвестиционным сделкам, однако спешить в этом вопросе не стоит. Важно рассмотреть все предлагаемые варианты и выбрать самый подходящий.

Также стоит побаловать себя приятным общением и развлечениями после такой удачной недели. Кроме того, есть большая вероятность, что новые знакомства также будут перспективными.

Не заметят положительное влияние энергии люди, у которых в карте есть Свинья. Им не стоит планировать важные задачи в пятницу, а лучше посвятить это время отдыху.

16 июля. Металл Ян на Лошади

В субботу нужно отложить все серьезные дела и отдохнуть, чему располагает удачная неделя и второй летний месяц. Однако если все же потребуется выполнить какие-то задачи, нужно будет приложить усилия вдвойне.

Этот день будет удачным для приятного времяпрепровождения с близкими желательно на природе и без лишней суеты. Поход в клинику и оперативные вмешательства следует отложить, исключение составляют экстренные случаи.

Люди с Крысой в карте в субботу могут ощущать лишнюю тревогу, поэтому вам стоит больше расслабляться в этот день.

17 июля. Металл Инь на Козе

Воскресенье идеально подходит для планирования. В этом случае не нужно себе ни в чем отказывать. Стройте планы смело и уверенно — энергия будет этому благоприятствовать.

В этот день также удачно пройдут знакомства с родителями и встречи с друзьями. Можно менять место жительства и отправляться в путешествия.

Всем, у кого в карте есть Бык, нужно избегать выяснения отношений. Излишние споры и нервы вам точно ни к чему.

По материалам сайта 5 тв ру.