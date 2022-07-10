Почему в июле и августе 31 день, а не 30, с чем это связано, легенда о манкурте
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Почему в июле и августе 31 день, а не 30, с чем это связано, легенда о манкурте

Почему в июле и августе 31 день, а не 30, с чем это связано, легенда о манкурте

Почему последний день лета был назван именно августом и почему в нем 31 день? Наверное, такие вопросы задавали все. Календарь, который мы используем сегодня, имеет римское происхождение. Юлий Цезарь и Марк Антоний во время своего правления приложили немало усилий для его улучшения.

Почему август имеет 31 день, в то время как февраль насчитывает 28


Июль был назван в честь греческого полководца Юлия Цезаря. Октавиан Август на такое заявление приказал сделать и для него отдельный месяц с количеством дней 31. Октавиан не хотел отличаться от Цезаря и посчитал, что в его месяце должно быть такое же количество дней, как и у полководца.

В году насчитывается 365 дней. В Риме отсчет происходит с марта, поэтому астрологи отняли от последнего зимнего месяца определенное количество цифр. Так вышло, что в обычный год февраль имеет 28 дней, а в високосный — 29.

Судя из этого, напрашивается вывод, что гордость и тщеславие правителей привели к тому, что мы имеем 7 месяцев по 31 дню.

О чем рассказывает легенда о манкурте


В ней идет речь о стрелочнике, которого звали Едигей. Он долгие годы трудился на железнодорожном разъезде. После того как он узнает о трагедии, которая случилась с его другом, решает прийти к нему на кладбище, и вспоминает историю о манкурте. Так называют людей-рабов, напоминающих зомби.

Неподалеку от этого места обитают жители, которые используют таких людей в собственных целях. Чтобы получить манкурта, нужно не давать ему воды и приложить к голове кусок кожи. Она сжимается и сдавливает ее, после чего тот не в силах что-либо вспомнить. Если после этих мук он выживает, то навсегда становится собственностью своего хозяина.

Согласно легенде, на кладбище пришла женщина одного из рабов, и хозяин манкурта вручил ему стрелы, чтобы тот ее убил. Он исполнил поручение, но перед этим женщина сняла белый платок, который превратился в птицу. Кладбище получило название Материнский покой.

В это место Едигей приходит с похоронной процессией. Он обнаруживает что вся территория огорожена для каких-то целей правительства. Герой прощается с другом недалеко от этого места.

Он обращается к правительству с просьбой не уничтожать кладбище — это перерастает в борьбу человеческих ценностей и взаимоотношений.

# Общество Истории
По материалам: rsute

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