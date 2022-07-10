Подробности свадьбы сына Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина
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Подробности свадьбы сына Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина

Подробности свадьбы сына Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина

Вот уже несколько лет единственный сын Сенчуковой и Рыбина состоит в отношениях с девушкой по имени Даша. 18 июня Василий сделал любимой предложение руки и сердца, на что она ответила согласием.


Через две недели у влюбленных будет свадьба. Василий поделился некоторыми деталями грядущего торжества.

«Я 18 июня сделал Даше предложение. Свадьбу сыграем 23 июля. Не совсем по классике все пройдет. Хотим из свадьбы сделать шоу. Сами готовим номера. Мы целыми днями на звонках с ведущими, фотографами, видеографами. Фильм о свадьбе хочется красивый, а не абы какой. Для этого нужны проверенные люди. С ними нужно встречаться лично. Я не тот человек, кто в социальных сетях будет искать себе фотографа. Другое дело, если меня фотограф сам найдет в соцсетях и попросит поработать по бартеру.

Такое уже было. Мы сдружились с одной командой. Но ребята сейчас далеко, проблематично до нас добираться. Даша по своей части вопросы решает — макияж, платье. Мы с костюмами разбираемся. В общем, голова кипит у всех. Придет около 80 человек. Друзья будут, родные и с моей, и с Дашиной стороны, причем отовсюду, в том числе из Ростова и Азова», — рассказал 23-летний наследник артистов.

К слову, многие пользователи Сети считают, что возлюбленная Василия уж очень похожа на его звездную маму. Сам молодой человек не скрывает сильных чувств к Дарье, но при этом отмечает — в их паре иногда случаются недопонимания.

«Главное — держать баланс. Мы его, к счастью, нашли. Даша достаточно взрывной человек, я — еще больше. Приходится утихомиривать свой характер, включать холодный расчет», — подчеркнул сын Сенчуковой в интервью МУЗ-ТВ.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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