Полицейские Иркутского района разыскивают Константина Кривошеева, пропавшего 5 июля
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Полицейские Иркутского района разыскивают Константина Кривошеева, пропавшего 5 июля

Полицейские Иркутского района разыскивают Константина Кривошеева, пропавшего 5 июля

Сотрудники угрозыска полиции Иркутского района разыскивают без вести пропавшего Константина Кривошеева. С заявлением обратилась родственница 42-летнего мужчины.

Оперативники выяснили, что 5 июля около 15:00 разыскиваемый уехал из поселка Маркова и не вернулся. Он передвигается на личной светло-серой Toyota Caldina с государственным регистрационным знаком К352АУ 142 региона.

На вид пропавшему 45 лет, среднего роста, худощавого телосложения, короткие русые волосы. Он был одет в темную мастерку, серую футболку, синие брюки. На ногах — темно-синие кроссовки. Особой приметой является большое родимое пятно размером 3х2 сантиметра розового цвета, на колене — шрам длиной 5 сантиметров.

Полицейские просят граждан, обладающих какой-либо информацией о Константине Кривошееве либо его местонахождении после 5 июля, сообщить ее по телефонам: (3952) 42-04-51, 21-39-81, 02 (102 с любого сотового оператора связи).

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По материалам: irk

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