Политолог описал возможную судьбу украинского конфликта при переизбрании Трампа
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Политолог описал возможную судьбу украинского конфликта при переизбрании Трампа

Политолог описал возможную судьбу украинского конфликта при переизбрании ТрампаПолитолог Дудаков считает, что Трамп предпочел бы договориться с Россией по Украине

При переизбрании Дональда Трампа президентом США на второй срок в 2020 году ему было бы невыгодно допустить начало специальной военной операции России на Украине. Возможное влияние политика на судьбу конфликта в разговоре с «Лентой.ру» описал политолог-американист Малек Дудаков.



Влияние Трампа

Бывший американский лидер заявил, что он бы предотвратил начало боевых действий, если бы остался у власти на второй срок. Однако сложно сказать, удалось бы Москве при его посредничестве договориться с НАТО о нерасширеннии на восток в конце 2021 года, считает специалист.

«Давайте сначала определимся с тем, что это сослагательное наклонение. Мы не знаем, как и что бы произошло, гадать и фантазировать просто бессмысленно. У Трампа своя внешняя политика. Ему в большей степени пристало бы договориться с Россией, потому что он бы понимал, что украинский кризис его президентство не пережило бы. [Действующему президенту США Джо] Байдену в этом плане проще. Ему, как представителю истеблишмента, многое прощается. Байден просто в свой адрес получает критику и двигается дальше за то, за что Трампу бы объявили очередной импичмент», — сказал он.



Что даст Трампу новый срок

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что планирует вновь баллотироваться на президентский срок в 2024 году. Если ему удастся победить на выборах, его политика в отношении российско-украинского конфликта будет кардинально отличаться от политики Байдена, убежден Дудаков.

«В данном контексте он постарается заключить какой-то мирный договор с Россией по Украине. Вопрос стоит в том, надо ли нам на что-то надеяться и надо ли с ним о чем-то договариваться. В этом контексте политика США поменяется», — объяснил политолог.

Все последние заявления бывшего главы Белого дома нацелены в первую очередь на самих американцев. «Он показывает, что гораздо более эффективен, что он президент-миротворец, при котором не началось таких крупных конфликтов, как украинский. Если его снова изберут, он поможет таким конфликтам закончиться», — заключил Дудаков.

Во время выступления на митинге в штате Аляска Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах в 2020 году, эскалации конфликта на Украине не произошло бы. «Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не случилось», — сказал политик.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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