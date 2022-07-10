Польские футбольные фанаты напомнили украинцам о Волынской резне
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Польские футбольные фанаты напомнили украинцам о Волынской резне

Польские футбольные фанаты напомнили украинцам о Волынской резне

Болельщики польского футбольного клуба "Погонь" из Щецина во время матча Лиги конференций УЕФА против исландского "Рейкьявика" устроили акцию на трибунах в память о Волынской резне. Об антиукраинском жесте фанатов рассказал политолог Матеуш Пискорский в своем Telegram-канале.

Судя по фотографии, опубликованной Пискорским, на одной из трибун польские болельщики вывесили баннер "Волынь 1943. Помним!". Политолог утверждает, что данный шаг возмутил ряд украинских СМИ, связавших действия болельщиков с якобы "российской провокацией". В свою очередь, публицист напомнил, что жертвами Волынской резни были не только поляки, но и представители прочих национальностей, в том числе украинцы и евреи.


"Осуждение нас за напоминание об этом свидетельствует лишь об авторах голосов возмущения. Это необандеровцы, восхваляющие или отрицающие", – подытожил Пискорский.

Пять лет назад парламент Польши постановил отмечать 11 июля в качестве Национального дня памяти жертв геноцида. Траурные мероприятия по случаю этой даты проходят по всей стране: проводятся лекции, встречи, выставки, посвященные трагической судьбе поляков на Волыни.

Как ранее писал Ruposters, украинские беженки стали отбивать мужчин у полек. Это связано с тем, что поляки начали чаще вступать в отношения с украинками, поскольку те исповедуют более близкие польским мужчинам традиционные ценности и имеют меньшую склонность к радикальному феминизму.

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По материалам: uposters.ru

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