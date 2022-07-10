Последние новости Донбасса: ВСУ понесли большие потери под Херсоном

Вадим Карасев

Над Херсоном работают средства противовоздушной обороны, а в данный момент город обстреливается украинской армией со стороны Николаева. Об этом сообщает военно-гражданская администрация области.

"Идет обстрел города со стороны Николаева. Работает ПВО. Стрельба идет прямо сейчас", — рассказали журналистам представители Херсонской администрации.

Российские силы ПВО выпустили над Херсоном по меньшей мере 15 ракет: об этом стало известно рано утром в субботу. По словам очевидцев, в небе над городом видны следы работы противовоздушных систем и слышны звуки взрывов.



Потери украинской армии на Херсонском направлении

Дозор российских военных под Херсоном

Вооружённые силы Украины (ВСУ) терпят большие потери на Херсонском направлении. Об этом сообщают военные корреспонденты со ссылкой на данные военных ведомств союзных сил.

За прошедшие сутки наступления на Херсон подразделения ВСУ потеряли:













200 человек убитыми и ранеными;3 беспилотных летательных аппарата;2 военных автомобиля;2 штурмовика Су-25;2 истребителя МиГ-29;5 боевых бронированных машин;3 противотанковых ракетных комплекса;перехвачены в воздухе 5 оперативно-тактических ракет комплекса "Точка-У" и 16 реактивных снарядов;уничтожены 2 пункта управления тыла оперативного командования "Юг" ВСУ;уничтожен пункт управления Генерального штаба ВСУ.





















Что касается общей ситуации на фронте для Киева, в начале июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что ежедневные потери Вооруженных сил Украины составляют от 100 до 200 солдат убитыми, объяснив это неравными военными возможностями Москвы и Киева. Украинский министр обороны Алексей Резников отметил, в свою очередь, что ВСУ ежедневно теряют до сотни убитыми и до 500 ранеными. Общую ситуацию на фронте он охарактеризовал как тяжелую.

Украинский аналитик Александр Кочетков объяснил тяжелые потери подразделений ВСУ тем, что Россия навязала украинской армии собственную тактику ведения боевых действий, в то время как Киеву этого не удалось. Так, исходя из этой "схемы", в сражениях на ближней дистанции побеждает сторона, обладающая наибольшей боевой мощью. Кочетков выразил уверенность в том, что Вооруженные силы Украины могли бы меньше нести потери в живой силе и значительно улучшить положение дел, проведя несколько высокоманевренных операций, однако у страны просто нет на это ресурсов.

Подготовка наступления на Соледаро-Бахмутском направлении

В предвкушении наступления союзных сил РФ, ЛНР и ДНР на Бахмутском и Северском направлениях командование ВСУ продолжает наращивать группировку войск и техники в районах боевого соприкосновения.

Так, по информации источников, возле Северска для сдерживания российского наступления переброшены в Ивано-Дарьевку дополнительные подразделения со стороны Спорного в Ивано-Дарьевку переброшены дополнительные подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригадой, усиленные несколькими противотанковыми ракетными комплексами.

С воздуха формирования ВСУ прикрывают ЗРК "Стрела-10" возле населённых пунктов Выемка и Звановка, а также расчёты переносных ЗРК в Берестовом. В свою очередь, артиллерия и тактическая авиация украинских сил наносит удары по окрестностям Золоторевки, Верхнекаменки, Спорного и Николаевки.

Что касается Соледаро-Бахмутского направления, на нём военное руководство тактической группы "Чарли" старается орагинзовать оборонительный рубеж на линии Покровское — Соледар — Яковлевка — Белогоровка. В окрестностях населённых пунктов Раздоловка и Переездное размещены несколько единиц бронетехники на случай прорыва основного эшелона обороны. В Яковлевке, Бондарном и Федоровке действуют украинские гаубицы. В самом Бахмуте и Соледаре солдаты и офицеры ВСУ ведут приготовления к возможной длительной осаде городов, оборудуя инженерные сооружения в жилых районах и домах местного населения.

В связи с постоянными ударами артиллерии и авиации по Бахмуту украинская сторона перенесла пункт приема личного состава в Никифировку и Константиновку. В ответ минометчики и артиллеристы ВСУ ведут огонь по Клиновому из окрестностей Зайцево и Веселой Долины.

Сообщается, что вооружённые силы России нанесли артиллерийские, ракетные и авиационные удары по районам скопления сил ВСУ в Белогоровке, Берестовом, западнее Спорного, Веселом, западнее Клинового, Вершине, Новолуганском, Кодеме, Зайцево, Покровском и Углегорской ТЭС.

Карта боев в направлении Северска, Бахмута, Краматорска

Карта боев в направлении Северска, Бахмута, Краматорска

Наступательная операция союзных сил РФ, ДНР и ЛНР в сторону Бахмута продолжается вдоль автотрассы Е40, связывающей город со Славянском, все еще контролируемым ВСУ. Эксперты уверены, что союзные войска предпримут попытку взять Славянск с западной стороны, то есть со стороны ряда водохранилищ, проходящих параллельно шоссе E40.



Военные обозреватели положительно оценили работу контрразведки РФ: в данный момент неизвестно ни местонахождение, ни численность армии, взявшей под контроль Северодонецк и ведущей наступление на Бахмут.