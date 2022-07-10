Праздники 10 июля 2022 года: победа над шведами под Полтавой, обретение святых мощей Амвросия Оптинского, Самсон Сеногной

В календаре 10 июля 2022 года отмечены несколько праздников. День победы в боях над шведами под Полтавой подчеркивает воинскую славу русского народа. После обретения мощей преподобного Андрея Оптинского церковь отмечает этот день службой в его честь. Почитают в это время и Самсона Сеногноя. С этим днем связаны обычаи и приметы.

День победы русской армии над шведами в Полтавской битве





Все великие сражения с участием русских воинов записываются, как доблестная слава России. Одной из таких битв было сражение под Полтавой в 1709 году. Победа над шведами, русскими воинами под предводительством Петра 1, принесла перелом в историю сражений. С этого времени шведы потеряли титул самой непобедимой армии.

После победы, через год, Петр 1 распорядился поставить в Санкт-Петербурге Сампсониевскую церковь. Это было сделано как память о победе, которая состоялась в день святого Сампсония почитаемого в этот день. А в 1852 году такую же церковь поставили на поле, где происходила Полтавское сражение.

Отмечать день победы под Полтавой стали с 1909 года. В это же время была введена медаль посвященная этому событию. С годами про праздник перестали вспоминать, и только с 1995 года его стали отмечать, как день воинской славы России.

Церковный праздник в честь обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского





Отца Амвросия в миру звали Александром Гренковым. Родился он в 1812 году в семье священника, принадлежавший к Тамбовской Епархии. Когда юноша вырос, то поступил в Духовное училище, а потом закончил Духовную Семинарию. Но не пошел служить священником, а стал учителем в одной богатой семье. Он был веселый и добрый, поэтому пользовался авторитетом и уважением.

Заканчивая семинарию Александр Гренков сильно заболел. Он дал обет, что если выздоровеет, то пострижется в монахи. Болезнь прошла, но юноша никак не мог решиться совершить свое обещание. И чем дольше откладывал, тем мучительнее ему становилось на душе.

Разобраться в своих чувствах ему помог подвижник Илларион, посоветовав отправиться в Оптину. Придя в Оптину пустыню его принял вежливо старец Лев. С тех пор он стал носить имя Амвросий. Помогал людям обрести духовную чистоту.

Отцу Макарию преподобный Амвросий стал помощником в издательстве литературы. Зная 5 языков он помогал переводить и составлять тексты. Еще одна серьезная болезнь подкосила здоровье святого, и он не мог уже полностью выполнять свои обязанности.

После своей смерти, стал являться больным людям, которые после этого начинали выздоравливать. В 1988 году было принято решение причислить его к лику святых, и обрести его мощи.

Народный праздник Самсон Сеногной 10 июня, приметы и поверья





Святой Сампсон был из богатой семьи, и получил хорошее образование. Он всегда сострадал людям, и старался разрешить их беды. После смерти родителей раздал свое имущество бедным, а рабов отпустил.

За добрые дела он получил в награду дар исцелять больных людей. Вылечив от тяжелой болезни императора Юстиниана, попросил построить лечебницу. В ней и провел всю жизнь, помогая страждущим людям.

В народе день святого Сампсона называют Сеногноем. Было замечено, что с этого дня могли начинаться дожди, которые приводили в негодность заготовленное сено. Люди говорили, что если на Самсона дождь, то будет еще 7 дождливых недель, а если солнышко, то столько же и тепла.

Существовала в некоторых регионах традиция на Самсона – к церкви приводили лошадей. Их окропляли святой водой перед началом пахоты тех земель, которые были оставлены под пар.