Представители каких знаков зодиака считаются худшими водителями согласно астрологии
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Представители каких знаков зодиака считаются худшими водителями согласно астрологии

Представители каких знаков зодиака считаются худшими водителями согласно астрологии

Когда речь заходит о том, кого можно считать худшими водителями, чаще всего называют женщин. Это распространенный в обществе стереотип, хотя и абсолютно неверный. Внимательность за рулем, концентрация на дороге, навыки управления автомобилем совершенно не зависят от пола, а только от темперамента и поведенческих особенностей человека. Астрологи считают, что представители трех знаков зодиака в значительно большей степени могут считаться плохими водителями. Овнам, Весам и Козерогам лучше не садиться за руль.

Овен


Все Овны от природы отличаются высоким темпераментом и неуемной жаждой жизни. Они смелы, энергичны, импульсивны и часто воспринимают жизнь, как череду увлекательных приключений. Они обычно легко, в юном возрасте обучаются вождению, но часто лихо водят автомобиль на максимальных скоростях, любят рисковать и пренебрегают опасностью на дорогах. Из них получаются виртуозные гонщики-спортсмены, но в реальной жизни их вождение чревато дорожными авариями, травмами и большими штрафами. Кроме того, они легко раздражаются из-за пробок, невнимательных пешеходов и других отвлекающих ситуаций, и в этот момент могут терять самообладание.

Весы


Весы, в отличие от Овна, имеют спокойный темперамент, они не склонны к риску и лихачеству на дороге, но их нерешительность делает их плохими водителями. Она проявляется во всем и всегда. Даже хорошо зная правила дорожного движения и маршрут следования, представители этого знака будут сомневаться, правильно ли они повернули, в нужном ли месте припарковали автомобиль, хватит ли им бензина доехать до места назначения. Эти мысли, отвлекающие их за рулем, могут стать настоящей проблемой для неуверенных и нерешительных Весов, а также спровоцировать аварию на дороге.

Козерог


Известные трудоголики и мыслители, Козероги склонны часто погружаться в себя, абстрагируясь от окружающей действительности. Они могут быть прекрасными водителями, но если это происходит на дороге, возникает опасность, что увлеченные своими мыслями и идеями, они потеряют контроль над ситуацией и станут участниками ДТП. Представителям этого знака зодиака требуется значительно больше времени, чтобы научиться сосредотачивать свое внимание на дороге, проявляя максимальную внимательность и осторожность за рулем. Но лучше им все же иметь персонального водителя или пользоваться общественным транспортом

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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