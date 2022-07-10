Приметы и поверья на 11 июля 2022 года: зачем в этот день нужно варить щи из крапивы
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Приметы и поверья на 11 июля 2022 года: зачем в этот день нужно варить щи из крапивы

Приметы и поверья на 11 июля 2022 года: зачем в этот день нужно варить щи из крапивы

На праздник Троеручница, 11 июля 2022 года, есть свои особые приметы и поверья. Например, в этот день нужно варить щи из крапивы. Еще одно название праздника – Крапивное заговенье – очень точно характеризует главную традицию этого дня. Это растение издавна используют для приготовления пищи, но только пока побеги еще молодые. После 11 июля крапива для первых блюд становится уже не пригодной.

Поверья на 11 июля 2022 года

Одна из причин, почему именно 11 июля в последний раз за сезон готовят щи из крапивы, — тот факт, что она уже становится жесткой и невкусной, и при этом полностью теряет свои полезные свойства.


В эти дни мастерицы ткали холсты и полотенца из крапивы, полагая, что они эффективны в лечении болевых ощущений в области поясницы.

Тот, кто рвет крапиву голыми руками, тем самым страхует себя от развития заболеваний суставов верхних конечностей. Считается, что крапива когда печет, тогда и лечит. Потому боль отступает.

Крапиву заготавливали, сушили и готовили из нее всевозможные снадобья, применяя для лечения многих недугов. Кроме этого, крапива является сильным оберегом от нечистой силы.

Для этого растения размещали возле порога, на чердаке, под окнами и небольшими пучками развешивали в тех помещениях, где живет домашний скот. Так легче всего очиститься от сглаза и порчи.

Если периодически мести в доме веником из крапивы, то удастся освободиться от накопившегося негатива.

Приметы на 11 июля 2022 года


В старину люди наблюдали не только за природой, но и поведением птиц и животных.

Если до 11 июля кукушка перестает петь, то значит зима наступит рано. Когда шумит лес, а ветра нет, то скоро начнется дождь. Предвестником засухи считаются вихри, которые возникают с завидной регулярностью. О том, что через 4 или 5 дней будет ненастье, расскажет появление «слез» на кленах. Быть дождю, если воды в колодце прибавилось. Понять, что уже в сентябре деревья будут стоять голые, удастся по тому, что до 11 июля уже начался листопад. На рассвете Дня Крапивного заговенья увидеть, как предрассветная заря играет и переливается огнями — хорошая примета. Она сулит человеку счастье.

Все, что приснится в ночь с 10 на 11 июля, исполнится спустя 3 дня, а если нет, то уже не сбудется никогда. Пустые сны являются во время дневного отдыха.

Рожденные в этот день считаются целеустремленными и ответственными личностями. Их слабые стороны — неумение хранить чужие секреты и большое самолюбие.

Защитить их от любого негатива могут украшения с рубином, которые станут надежным талисманом на всю жизнь.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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