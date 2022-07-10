Разин рассказал о причине кремации Шатунова
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Разин рассказал о причине кремации Шатунова

Разин рассказал о причине кремации ШатуноваПродюсер Андрей Разин связал кремацию Юрия Шатунова с попытками скрыть причину его смерти

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал о причине кремации певца Юрия Шатунова. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Разин связал кремацию с попытками скрыть причину смерти исполнителя. Он заявил, что в случившемся виноваты директор артиста Аркадий Кудряшов и автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов.

По словам продюсера, он предупреждал директора, что из-за проблем с сердцем Шатунов не выдержит напряженный график работы. Он утверждает, что Кудряшов давал певцу транквилизаторы, который тот позднее начал смешивать с алкоголем.

«А почему Шатунова кремировали? Почему всех убедили, что это была его последняя воля? Вы можете поверить, что Юра, который уже дышал с трудом, просил Кудряшов "Аркаша, только сожгите меня, пожалуйста"? Думаю, Кудряшов сделал это, чтобы, не дай бог, не нашли следы транквилизаторов с алкоголем», — сказал Разин.

Ранее виновной в смерти Шатунова он назвал судью из Ставрополя. По словам Разина, судья вынесла незаконное решение в пользу Шатунова, передав ему права на песни группы «Ласковый май» и этим обнадежила артиста. «Думаю, что это решение привело Юру к такому эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни», — предположил он.

23 июня Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца был назван обширный инфаркт.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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