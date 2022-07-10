Регина Тодоренко в шоке после УЗИ
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Регина Тодоренко в шоке после УЗИ

Регина Тодоренко в шоке после УЗИ
32-летняя ведущая Регина Тодоренко была в ужасе, когда узнала вес ребенка. Телеведущая призналась, что пережила сильное потрясение. Телеведущая узнала, сколько весит ее будущий ребенок. Звезда реалити-шоу «Орел и решка» уже больше месяца живет на Бали. Регина захотела стать мамой во второй раз именно здесь, в атмосфере вечного лета. Жена Влада Топалова уже  должна была родить малыша по врачебным срокам, однако ребенок не торопится появляться на свет. Сама же теледива не готова торопить события искусственным путем, хотя и жалуется, что уже устала от беременности. Теперь жена музыканта отправилась в роддом на прием к врачу. Ей сделали УЗИ.
Звезда поделилась впечатлениями после этого визита. «Пожелайте мне удачи. Ребенок на УЗИ — 5 кг!» — сообщила поклонникам Регина. Регина и Влад Топалов воспитывают трехлетнего сына Майкла. Мальчик родился через полтора месяца после свадьбы родителей. Тодоренко не скрывает, что вторая беременность оказалась для нее гораздо сложнее. Артистка сильно переживает за родителей, которые остались в Одессе. Весной у Регины были сложности и в отношениях с мужем: Влад поддержал проведение спецоперации.
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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