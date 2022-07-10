Роскомнадзор заблокировал в России сайт газеты Die Welt
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Роскомнадзор заблокировал в России сайт газеты Die Welt

Роскомнадзор заблокировал в России сайт газеты Die Welt

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту германской газеты Die Welt. Это следует из данных сервиса РКН для проверки ограничения доступа к сайтам.

Доступ ограничен на основании статьи федзакона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок ограничения доступа к ресурсам, размещающим контент с призывами к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, а также содержащий недостоверную общественно значимую информацию, которая создает угрозу причинения вреда жизни, здоровью или имуществу.

Ранее стало известно, что ведомство заблокировало доступ к сервису защищенной электронной почты швейцарской компании Swisscows. Доступ к ресурсу swisscows.email был ограничен по требованию Генпрокуратуры из-за рассылки ложных сообщений о минировании на территории страны, уточняли в РКН.

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По материалам: pnp.ru

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