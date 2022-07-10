Рослесинфорг прокомментировал новый пакет санкций Евросоюза
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рослесинфорг прокомментировал новый пакет санкций Евросоюза

Рослесинфорг прокомментировал новый пакет санкций ЕвросоюзаГлава Рослесинфорга Чащин: экспорт российского леса не пострадает из-за запрета Евросоюза

Российский лесопромышленный комплекс (ЛПК) не слишком пострадает из-за запрета Евросоюза (ЕС) на поставки, поскольку ориентирован на экспорт в дружественные страны, процесс не остановится. Так директор Рослесинфорга Павел Чащин прокомментировал вступление в силу с воскресенья, 10 июля, запрета ЕС на поставки российского ЛПК в рамках пятого пакета санкций, передает ТАСС.

«Российский ЛПК уже был ориентирован на дружественные рынки, а там, где возникли ограничения, уже частично перестроился. Процесс налаживания новых экспортных каналов продолжится», — заявил Чащин. Он подчеркнул, что «рынок будет стремиться к балансу как на внешнем контуре, так и внутри страны», это может занять некоторое время, но экспорт не остановится.

Как объяснил глава ведомства, 70 процентов от объема поставок в первом полугодии пришлось на дружественные азиатские страны, прежде всего Китай и Узбекистан, которые нарастили закупки почти на 13 процентов. В последние месяцы поставщики перенаправили с европейского на новые рынки порядка 20 процентов от объема экспорта. Так, потоки поставок увеличились на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, Африку, Латинскую Америку, указал он.

Чащин добавил, что в условиях новых экономических реалий внимание к внутреннему рынку будет расти. «Насыщение отечественного рынка в целом уже произошло, что проявилось снижением цен», — заключил он.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Дом-2 завалил характер Яны Захаровой
Дом-2 завалил характер Яны Захаровой
Польские футбольные фанаты напомнили украинцам о Волынской резне
Польские футбольные фанаты напомнили украинцам о Волынской резне
За что люди чаще всего ненавидят Тельцов
За что люди чаще всего ненавидят Тельцов
Рослесинфорг прокомментировал новый пакет санкций Евросоюза
Рослесинфорг прокомментировал новый пакет санкций Евросоюза
Dicey Dungeons получила крупное бесплатное DLC, игра доступна в Game Pass
Dicey Dungeons получила крупное бесплатное DLC, игра доступна в Game
Девушка учится заигрывать по советам из Интернета
Девушка учится заигрывать по советам из Интернета
Саша Новикова: «Думала, беременность станет лучшим периодом, но были рвота, капельницы»
Саша Новикова: «Думала, беременность станет лучшим периодом, но были
Россиянам рассказали о схожести симптомов коронавируса и ОРВИ
Россиянам рассказали о схожести симптомов коронавируса и ОРВИ
Чанпэн Чжао раскритиковал сделку Alameda Research с Voyager Digital
Чанпэн Чжао раскритиковал сделку Alameda Research с Voyager Digital
До +24 ожидается в Иркутске днем 10 июля
До +24 ожидается в Иркутске днем 10 июля
Авдеев смог наконец-то наладить отношения с Барзиковым
Авдеев смог наконец-то наладить отношения с Барзиковым
Чемпион-олимпиец Нагорный рассказал, как европейские зрители провоцировали его "милостыней"
Чемпион-олимпиец Нагорный рассказал, как европейские зрители

Топ на сегодня

В Вихоревке заключенные колонии напали и избили осужденных из другого отряда
В Вихоревке заключенные колонии напали и избили осужденных из другого
Стало известно о согласии Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Стало известно о согласии Канады вернуть турбину для «Северного
Неестественное тело в сеточке. Скандальные фото 63-летней ботоксной Мадонны
Неестественное тело в сеточке. Скандальные фото 63-летней ботоксной
Светлана Лобода осталась без будущего, уверен известный продюсер
Светлана Лобода осталась без будущего, уверен известный продюсер
Мальчики по вызову, готовые на все: Стас Садальский о бурном прошлом Татьяны Васильевой
Мальчики по вызову, готовые на все: Стас Садальский о бурном прошлом

Еще по теме

Товарооборот России с Украиной уменьшился в 2,2 раза
Минпромторг РФ оценил влияние новых санкций США на экспорт в Россию
Мингарелли: Украинский экспорт в ЕС вырос на четверть
Минкомсвязи предложило разрешить экспорт алкоголя через интернет