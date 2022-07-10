Россиянам напомнили про штрафы в 100 тысяч рублей за неправильную перевозку детей
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Россиянам напомнили про штрафы в 100 тысяч рублей за неправильную перевозку детей

Россиянам напомнили про штрафы в 100 тысяч рублей за неправильную перевозку детей

Нарушения правил перевозки детей в автомобилях грозит водителю штрафом до 100 тысяч рублей, напомнил в интервью "Прайм" юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев.

Согласно нынешним правилам, перевозка детей до 7 лет в легковой машине или кабине грузовика допустима лишь при использовании специальных кресел безопасности. Дети 7-11 лет должны перевозиться либо в таких же креслах, либо с ремнями безопасности, но только на заднем сиденье. Если же ребенок едет на сиденье рядом с водителем, то его должны защищать специальные удерживающие устройства. В случае нарушения этих правил водителя оштрафуют на сумму от 3 до 100 тысяч рублей.


Напомним, ГИБДД считает, что водитель должен в обязательном порядке уведомлять других участников движения о том, что в его машине есть несовершеннолетние пассажиры. Ведомство планирует установить единый образец предупреждающего знака "Дети", размещаемого на машине.

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По материалам: uposters.ru

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