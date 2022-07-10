Россиянам рассказали о схожести симптомов коронавируса и ОРВИ
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Россиянам рассказали о схожести симптомов коронавируса и ОРВИ

Россиянам рассказали о схожести симптомов коронавируса и ОРВИРоспотребнадзор: коронавирус сегодня практически неотличим от других ОРВИ

Коронавирусная инфекция на сегодняшний день практически неотличима от других ОРВИ по симптомам и течению болезни, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ее слова приводит РИА Новости.

«Тем не менее, он остается [коронавирус] коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений», — подчеркнула она.

Специалист посоветовала гулять на свежем воздухе, делать дыхательную гимнастику и добавить в рацион овощи и фрукты для восстановления после COVID-19.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что число заражений коронавирусом в мире резко возросло. По его словам, за последние две недели заболеваемость COVID-19 выросла почти на 30 процентов. Он отметил, что это связано с распространением существующих подвидов омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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