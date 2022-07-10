Россияне пожаловались на отказы в продаже ОСАГО
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Россияне пожаловались на отказы в продаже ОСАГО

Россияне пожаловались на отказы в продаже ОСАГО«Известия»: ЦБ зафиксировал двукратный рост жалоб на отказы в продаже ОСАГО в марте

Центробанк (ЦБ) зафиксировал двукратный рост количества жалоб россиян на отказы страховых компаний в оформлении полиса ОСАГО в марте, пик пришелся на апрель. Это произошло на фоне подорожания запчастей и сложностей с их поставками, а также ростом убыточности полисов, сообщили «Известиям» в Банке России.

В регуляторе подчеркнули, что ЦБ работает над устранением проблем, и в мае-июне уже наблюдалось снижение числа поступающих обращений по отказам в заключении договоров ОСАГО. Там также пояснили, что при обращении в страховую компанию с заявлением и предоставлении полного пакета документов организация не имеет права отказать в оформлении такого полиса, причем как в офисе, так и онлайн. Если страховщик отказывается или уклоняется от заключения договора, то владелец авто может обратиться в ЦБ с приложением документов, подтверждающих проблему, подкрепив свое заявление, например, фото, видео, аудиозаписью или информацией от свидетелей, сообщили в Центробанке.

В то же время директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник заявил, что за последний год доступность полиса снизилась. Так, в июне 2022 года 41 процент клиентов испытывали сложности в приобретении электронного ОСАГО и не смогли купить его ни в одной из 18 страховых компаний, а в аналогичном месяце 2021-го с такой проблемой столкнулись 26 процентов потребителей.

Как пояснил Крайник, в текущих условиях доля убыточных для страховщиков клиентов увеличилась и организации стали чаще отказывать в выдаче полиса, ссылаясь на «технические и иные ошибки».

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили, что не получают значительного количества жалоб на невозможность оформить полис, однако, подчеркнули там, в отдельных сегментах или на отдельных территориях возникают вопросы по доступности ОСАГО, и это всегда связано с высокой убыточностью в соответствующих сферах.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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