Россияне захотели увидеть в магазинах советские товары
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Россияне захотели увидеть в магазинах советские товары

Россияне захотели увидеть в магазинах советские товары«Синергия»: 83 процента россиян выступают за возрождение советских брендов

Более 80 процентов россиян хотят возвращения товаров под советскими брендами, потому что они были «надежными» и «доступными по цене». Об этом говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия», на который ссылается РИА Новости.

Респонденты, положительно относящиеся к возрождению брендов, чаще всего вспоминали автомобили «Москвич», «Волга», «Победа», холодильники «Орск», велосипеды «Кама», а также многочисленные бренды еды, напитков, одежды и обуви, парфюмерии и бытовой химии, которые можно было увидеть на полках советских магазинов.

На необходимость выпускать товары под такими марками указывают 83 процента участников исследования. Противоположной точки зрения придерживаются 12 процентов респондентов, а еще пять процентов с ответом затруднились.

Чаще всего сторонники советских товаров говорят об укреплении за их счет национальной экономики (36 процентов), поддержке отечественных заводов (29), предотвращении дефицита продукции (22) и выводе на рынок качественной и дешевой продукции (13).

Среди тех, кто против восстановления ассортимента советских магазинов, почти половина (48 процентов) уверены, что реанимированные бренды окажутся хуже и дороже тех, что представлены сейчас. Еще четверть отметили, что лучше создавать новые марки, чем те, что уже не смогли пойти проверку временем. Кроме того, 17 процентов помнят, что советские товары были плохими, а 11 процентов уверены, что возрождение советских марок будет только на словах.

Тем не менее у 62 процентов опрошенных советские товары вызывают положительные ассоциации, а у 30 процентов — нейтральные.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о выделении 500 миллионов рублей на рекламу российских брендов на телевидении. В дальнейшем финансирование могут увеличить. Министр посетовал, что бренды с российским названием, как показывает практика, продаются хуже, чем зарубежные, поэтому даже российские производители хотят замаскироваться под иностранцев.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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