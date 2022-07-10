Россияне ждут возрождения советских брендов "Москвич", "Орск" и "Кама"

Вадим Карасев

Свыше 80% россиян хотели бы, чтобы на прилавки магазинов возвратились товары под советскими брендами, поскольку они были "надежными" и "доступными", следует из опроса "Синергии".

Те участники исследования, которые ободрили возвращения советских марок, чаще всего вспоминали автомобили "Москвич", "Волга", "Победа", холодильники "Орск", велосипеды "Кама" и многочисленные бренды еды, напитков, одежды и обуви, парфюмерии и бытовой химии из советского времени. 83% респондентов уверены, что необходимо возродить эти марки.

36% сторонников советских товаров полагают, что таким способом можно укрепить отечественную экономику, 29% видят в этом перспективу поддержки российских предприятий, 22% считают, что так удастся избежать дефицита той или иной продукции, 13% настаивают на том, что меры выведут на рынок недорогие и качественные товары.

12% опрошенных считают такие меры излишними, а 5% затруднились выразить свое мнение касательно возвращения советских брендов. 48% тех, кто не разделяет идеи восстановления советских марок, опасаются, что они будут дороже тех, которые есть сейчас. Порядка 25% выступают за создание новых марок, 17% вспоминают, что советские товары были не так уж и хороши, 11% просто не верят, что возрождение брендов времен СССР возможно на практике.

При этом у 62% советские товары вызывают положительные ассоциации, у 30% - нейтральные.

Напомним, что в прошлом месяце стало известно о планах российских властей возродить автомобильные бренды "Волга" и "Победа", пик популярности которых пришелся на советские годы. Перед этим глава Минпромторга Денис Мантуров обещал, что выпуск обновленной марки "Москвич" на бывшем заводе Renault в столице стартует до конца этого года.