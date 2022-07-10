Россиянин купил себе автобус и превратил его в дом на колесах за 4,5 миллиона (8 фото + видео)
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Россиянин купил себе автобус и превратил его в дом на колесах за 4,5 миллиона (8 фото + видео)

дом на колесахКупить новую квартиру - это сложное и ответственное мероприятие. Поиски могут занять не один год. Но герой этого видео решил распорядиться финансами по-другому. Он купил себе автобус за 300 тысяч рублей и обустроил его за 4,5 миллиона. В итоге в его доме на колесах есть все необходимое для комфортной жизни: кондиционер, душ, стиральная машинка, "умный дом", кухня, отопление и даже тёплые полы. По словам владельца, все это питают солнечные панели, заряда от которых хватает на неделю автономной работы.


дом на колесах
дом на колесах
дом на колесах
дом на колесах
дом на колесах
дом на колесах
дом на колесах
# Главные новости
По материалам: триникси

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Россиянин купил себе автобус и превратил его в дом на колесах за 4,5 миллиона (8 фото + видео)
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