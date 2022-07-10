Россиянин купил себе автобус и превратил его в дом на колесах за 4,5 миллиона (8 фото + видео)

Вадим Карасев

Купить новую квартиру - это сложное и ответственное мероприятие. Поиски могут занять не один год. Но герой этого видео решил распорядиться финансами по-другому. Он купил себе автобус за 300 тысяч рублей и обустроил его за 4,5 миллиона. В итоге в его доме на колесах есть все необходимое для комфортной жизни: кондиционер, душ, стиральная машинка, "умный дом", кухня, отопление и даже тёплые полы. По словам владельца, все это питают солнечные панели, заряда от которых хватает на неделю автономной работы.