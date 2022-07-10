Саша Новикова: «Думала, беременность станет лучшим периодом, но были рвота, капельницы»
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Саша Новикова: «Думала, беременность станет лучшим периодом, но были рвота, капельницы»

Саша Новикова: «Думала, беременность станет лучшим периодом, но были рвота, капельницы»

В начале марта Федук и Саша Новикова впервые стали родителями — у них родилась дочь Нина. Рэпер всю беременность поддерживал жену, так как она испытывала постоянную слабость. Молодая мама подробно рассказала, как мучилась, вынашивая ребенка.


Первые пять месяцев беременности Саша не выходила из дома из-за плохого самочувствия. Иногда жене Федука было настолько плохо, что она не могла встать с кровати.

«Думала, беременность станет лучшим периодом в жизни: обо мне будут заботиться, я буду есть шоколадки, но я не могла есть. Были тошнота, рвота, капельницы. Я сначала вообще боялась рассказывать о беременности — думала произойдет что-то плохое. Скрывала положение, но все все понимали», — рассказала молодая мама в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Несмотря на тяжелые моменты, роды прошли легко. «Нам очень повезло с дочкой. Нина хорошо спит, хорошо ест. Очень бы хотела еще детей. Как только малышку положили на грудь, сразу сказала, что хочу второго ребенка», — с улыбкой отметила 28-летняя Новикова.

Саша и Федор (настоящее имя рэпера) вместе с 2019-го. Прошлой весной пара официально узаконила отношения. «Любимый сделал предложение ночью, — вспомнила Новикова. — Я потом всю ночь не могла уснуть, щупала кольцо».

Не так давно супруги продали шикарную квартиру в центре Москвы и переехали за город. По словам Саши, это она предложила уехать из столицы и приобрести частный дом.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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