Саша Савельева поделилась семейным фото с подросшим сыном из Израиля

Певица Саша Савельева и Кирилл Сафонов с сыном Леоном сейчас отдыхают в Израиле. Многие звезды этой весной покинули страну. Большая часть знаменитостей осела в Израиле. Туда же улетела и певица Саша Савельева с мужем Кириллом Сафоновым и сыном Леоном. Звездное семейство проводит в жаркой стране отпуск. В День семьи, любви и верности исполнительница решила передать привет подписчикам и показала себя вместе с мужем и сыном на одном фото.Подписчики заметили, каким уже большим стал наследник пары. Звездная мама редко показывает Леона, и на редких снимках очень заметно, как растет мальчик. В этом году ему, к слову, исполнилось 3 годика.