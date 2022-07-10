Саша Савельева поделилась семейным фото с подросшим сыном из Израиля
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Саша Савельева поделилась семейным фото с подросшим сыном из Израиля

Саша Савельева поделилась семейным фото с подросшим сыном из Израиля
Певица  Саша Савельева и Кирилл Сафонов с сыном Леоном сейчас отдыхают в Израиле. Многие звезды этой весной покинули страну. Большая часть знаменитостей осела в Израиле. Туда же улетела и певица Саша Савельева с мужем Кириллом Сафоновым и сыном Леоном. Звездное семейство проводит в жаркой стране отпуск. В День семьи, любви и верности исполнительница решила передать привет подписчикам и показала себя вместе с мужем и сыном на одном фото.
Подписчики заметили, каким уже большим стал наследник пары. Звездная мама редко показывает Леона, и на редких снимках очень заметно, как растет мальчик. В этом году ему, к слову, исполнилось 3 годика.
# Шоу-бизнес Савельева Саша
По материалам: z-aya

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