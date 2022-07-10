Шарлотта Казираги, принцесса Каролина, Кристиан Лубутен на "Балу роз" в Монако

Вадим Карасев

В Монако после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса вновь состоялся "Бал роз" (Bal de la Rose) — благотворительный вечер в поддержку фонда имени Грейс Келли.

Художественное руководство балом принцесса Монакская и Ганноверская Каролина доверила своему другу Кристиану Лубутену.





Альбер II, принцесса Каролина и Кристиан Лубутен

На мероприятии, которое традиционно проходило в концертном зале Monte-Carlo Sporting, собрались многие представители Дома Гримальди — Шарлотта Казираги в платье Chanel с супругом Дмитрием Рассамом, Андреа Альбер Пьер Казираги с женой Татьяной Санто-Доминго в платье Temperley London, Пьер Казираги с Беатриче Борромео, Александра Ганноверская в наряде авторства Джамбаттисты Валли с бойфрендом Штраутманом, сыном немецкого миллионера Йоахима Штраутмана.





Бен-Сильвестр Штраутман и принцесса Александра ГанноверскаяТатьяна Санто-Доминго и Андреа Казираги





Кристиан Лубутен и Джанет ДжексонКристиан Лабутен и Фанни Ардан

Альбер II пришел на "Бал Роз" без пары — княгиня Шарлен по какой-то причине пропустила такое важное для княжеской семьи Монако событие, хотя в последнее время она все чаще стала появляться на публике вместе с супругом вопреки слухам об их размолвке.

Недавно Шарлен и Альбер II отмечали годовщину свадьбы, по случаю чего общественности был представлен их новый семейный портрет.

Ольга Петелина