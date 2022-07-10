СК выявил служащих ВСУ, причастных к обстрелам мирного населения Донбасса
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СК выявил служащих ВСУ, причастных к обстрелам мирного населения Донбасса

СК выявил служащих ВСУ, причастных к обстрелам мирного населения Донбасса

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дела заведены в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ, 25 отдельной парашютно-десантной бригады и 30 отдельной механизированной бригады.

Как уточняют в СК, обвиняемые в июле отдавали и исполняли приказы о прицельных артиллерийских обстрелах гражданских объектов в Донецке, Макеевке, Волновахе, Горловке и других населенных пунктах Донбасса. В результате обстрелов ДНР погиб 21 мирный житель, в том числе четверо несовершеннолетних, 107 человек получили ранения, также было повреждено 207 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры: здания лицея, детского сада и двух школ. В ЛНР погибли четверо мирных жителей, в том числе малолетний, получили ранения шестеро, пострадали 52 дома.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям киевского режима. По его мнению, в состав структуры могли бы войти представители стран СНГ, БРИКС и ШОС.


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По материалам: pnp.ru

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