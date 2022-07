Слух: Microsoft хочет добиться релиза игр NIS America на Xbox и в Game Pass

Вадим Карасев





Компания Microsoft ведет активную работу по расширению списка японских игр, которые доступны на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. За последние годы сразу несколько знаковых для японских игроков франшиз стали доступны на Xbox — Yakuza, Nier, Kingdom Hearts, Final Fantasy, Dragon Quest, Persona и другие.

Появились слухи, что Microsoft сейчас ведет активную работу с издательством NIS America, чтобы большее количество их игр выходило на Xbox и, в том числе, на PC. Об этом сообщил инсайдер Shpeshal Nick в рамках последнего выпуска подкаста Xbox Era. Издательство NIS America занимается выпуском большого количества японских проектов, значительная часть которых пропускает консоли Xbox, выходя только на Playstation, Switch и PC.

Например, в портфолио издательства игры Labyrinth of Refrain, Ys VIII: Lacrimosa of Dana, Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV и целый ряд других проектов, которые не выходили на Xbox.

Напомним, консоли Xbox Series X | S хорошо продаются в Японии, их продажи уже преодолели 250 тысяч штук.