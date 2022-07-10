Совфед готов провести дополнительное заседание из-за внепланового заседания Госдумы

Совет Федерации готов провести дополнительное заседание в связи с возможным проведением внеочередного заседания Госдумы 15 июля в любом формате. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Ранее в Telegram-канале Госдумы сообщалось, что в понедельник, 11 июля, состоится внеочередное заседание Совета Госдумы по поручению председателя палаты Вячеслава Володина. На заседании планируют рассмотреть вопрос внеочередного пленарного заседания 15 июля, поскольку нужно рассмотреть правительственные инициативы.

«У нас пока нет информации, что Госдума будет проворить внеочередное заседание. Но если понадобится, Совет Федерации готов провести свое заседание в любом формате», — цитирует РИА «Новости» Тимченко.

Заключительное заседание весенней сессии Совета Федерации состоялось 8 июля.



