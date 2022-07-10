Способы, которые помогут охладить помещение в жару

Жару переносить порой очень тяжело. Но есть несколько простых способов, которые помогут охладить помещение в знойную погоду. Для этого не понадобятся большие материальные затраты.

Способы охлаждения помещения в жару

Создание солнцезащитного эффекта





Для уменьшения теплового воздействия от солнца окна нужно занавесить тканью. Это могут быть шторы, жалюзи или специальная пленка, которая будет отражать солнечные лучи и снизит поток тепла. В отличие от фольги, эта пленка не влияет на освещенность в комнате.

Ходьба босиком по полу





Первыми нагреваются ковры, расположенные на полу, а также покрывала и плотные шторы. В летнее время желательно убирать все это в шкаф и ходить по дому босиком.

Отключение техники





Любая используемая в доме техника выделяет тепло. Необходимо сократить время ее использования или вовсе ею не пользоваться. Чтобы не повышать температуру воздуха в помещении, нужно меньше готовить на плите и в духовке. Для подогрева пищи лучше пользоваться микроволновкой.

Мокрый эффект





При нестерпимой жаре следует занавесить окна мокрой тканью и при помощи распылителя регулярно опрыскивать москитную сетку. Это позволит перекрыть горячий воздух с улицы и сделать ветерок более прохладным.

Замена кондиционера





Если в квартире стоит духота, то необходимо включать вентилятор, а не кондиционер. Но установить его нужно по направлению к окну — так он будет вытягивать наружу нагретый воздух в помещении.

Запасы льда





После того как пол и потолок начинают выделять тепло, нужно начинать комплексное охлаждение комнаты. Необходимо расставить лед по всему периметру помещения – и тогда станет намного комфортнее.

Охладить комнату можно также при помощи бутылки со льдом, которую ставят перед вентилятором.

Влажная уборка

Ежедневная влажная уборка в помещении создаст атмосферу турецкого хамама и охладит комнату. Этот способ поможет предотвратить сухость воздуха.

Сон на полу





Поскольку холодный воздух скапливается внизу, а горячий вверху, то на ночь лучше перемещаться на пол. Можно расстелить матрас или бросить мягкие подушки.

Открытие окон ночью





Ночь в жару является самым прохладным временем. Открытие окон ночью поможет немного охладить помещение. Желательно делать это после захода солнца, когда уже начинает темнеть.





Как вести себя в жару в помещении

Когда становится невыносимо жарко в помещении и кажется, что тело горит, нужно охлаждать его изнутри, но умеренно. Для этого можно выпить прохладный напиток или съесть мороженое, но не стоит торопиться. Пить холодную воду следует небольшими глотками, чтобы не переохладить горло.





Бытует мнение, что в жару эффективнее всего пить горячий чай, поскольку он заставляет организм самоохлаждаться. То же самое относится и к горячему душу.

В жаркое время года необходимо отдавать предпочтение легким тканям. Лучше всего выбрать просторную одежду из натуральных материалов. Лидером в этом вопросе является хлопок.





Улучшить свое состояние в помещении можно при помощи мокрого полотенца, которое кладут на шею. Можно также использовать влажную обувь или напульсники.