США призвали Японию прекратить криптовалютные операции в России

Американские дипломаты призвали Японию усилить давление на криптовалютные биржи и майнеров страны, чтобы заставить их разорвать связи с Россией. Об этом сообщает Financial Times.

По данным осведомленных источников, США адресовали запрос нескольким из 31 официально лицензированных криптобирж Японии, которые пока еще работают в России. Также дипломаты попросили Токио принять меры для прекращения майнинговых операций в Иркутской области.

В ответ на запрос представители Агентства финансовых услуг (FSA) Японии вновь потребовали от местных бирж разорвать все оставшиеся контакты с Россией.

Госдепартамент США заявил, что Вашингтон и его союзники «едины в нашей решимости привлечь Россию к ответу» за войну против Украины.

«Мы продолжим оценивать эффективность текущих мер и готовы предпринять дальнейшие шаги», — заявил представитель госдепартамента.

Многие из опрошенных FT торговых платформ заявили, что в настоящее время они не ведут деятельность в РФ. В частности, свою работу после запроса FSA прекратила биткоин-биржа Decurret. Топ-менеджер неназванной биржи рассказал СМИ как минимум об одной майнинговой компании, которая разорвала отношения с Россией в июне после запроса США.

Однако некоторые криптовалютные проекты создали сложную сеть дочерних фирм, чтобы продолжать работать в РФ.

Бывший глава одной биржи на условиях анонимности подтвердил, что на японские криптовалютные платформы в последнее время оказывают усиленное давление для того, чтобы принудить их к остановке майнинговых и бэк-офисных операций в РФ.

При этом ему известна по крайней мере одна биржа, которая решила сохранить там свой бизнес, создав фиктивную компанию в Сингапуре и направляя платежи через нее.

Напомним, Япония присоединилась ко множеству стран, наложивших санкции на Россию в ответ на военное вторжение в Украину. В целом ограничения действуют в отношении примерно 550 человек и 40 организаций из РФ.

В марте в стране начали изучать способы блокировки криптовалютных транзакций санкционных субъектов из России.

Тогда же власти Японии сообщили о планах пересмотреть валютное законодательство, чтобы предотвратить уклонение РФ от санкций через цифровые активы.

В апреле нижняя палата парламента Японии одобрила поправки в законодательство, ужесточающие экономические санкции против России.