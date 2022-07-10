США призвали Японию прекратить криптовалютные операции в России
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США призвали Японию прекратить криптовалютные операции в России

США призвали Японию прекратить криптовалютные операции в России


Американские дипломаты призвали Японию усилить давление на криптовалютные биржи и майнеров страны, чтобы заставить их разорвать связи с Россией. Об этом сообщает Financial Times.


По данным осведомленных источников, США адресовали запрос нескольким из 31 официально лицензированных криптобирж Японии, которые пока еще работают в России. Также дипломаты попросили Токио принять меры для прекращения майнинговых операций в Иркутской области.


В ответ на запрос представители Агентства финансовых услуг (FSA) Японии вновь потребовали от местных бирж разорвать все оставшиеся контакты с Россией.


Госдепартамент США заявил, что Вашингтон и его союзники «едины в нашей решимости привлечь Россию к ответу» за войну против Украины. 


«Мы продолжим оценивать эффективность текущих мер и готовы предпринять дальнейшие шаги», — заявил представитель госдепартамента.


Многие из опрошенных FT торговых платформ заявили, что в настоящее время они не ведут деятельность в РФ. В частности, свою работу после запроса FSA прекратила биткоин-биржа Decurret. Топ-менеджер неназванной биржи рассказал СМИ как минимум об одной майнинговой компании, которая разорвала отношения с Россией в июне после запроса США.


Однако некоторые криптовалютные проекты создали сложную сеть дочерних фирм, чтобы продолжать работать в РФ.


Бывший глава одной биржи на условиях анонимности подтвердил, что на японские криптовалютные платформы в последнее время оказывают усиленное давление для того, чтобы принудить их к остановке майнинговых и бэк-офисных операций в РФ.


При этом ему известна по крайней мере одна биржа, которая решила сохранить там свой бизнес, создав фиктивную компанию в Сингапуре и направляя платежи через нее.


Напомним, Япония присоединилась ко множеству стран, наложивших санкции на Россию в ответ на военное вторжение в Украину. В целом ограничения действуют в отношении примерно 550 человек и 40 организаций из РФ.


В марте в стране начали изучать способы блокировки криптовалютных транзакций санкционных субъектов из России.


Тогда же власти Японии сообщили о планах пересмотреть валютное законодательство, чтобы предотвратить уклонение РФ от санкций через цифровые активы.


В апреле нижняя палата парламента Японии одобрила поправки в законодательство, ужесточающие экономические санкции против России. 

# Экономика биржи криптовалют, россия, санкции, сша, япония, новости
По материалам: ForkLog

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