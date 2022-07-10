Стало известно о помощи Макрона Uber
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Стало известно о помощи Макрона Uber

Стало известно о помощи Макрона UberICIJ: президент Франции Макрон на посту министра экономики помог Uber в 2015 году

Президент Франции Эммануэль Макрон, занимая пост министра экономики страны, оказал помощь компании Uber после того, как полиция приостановила ее деятельность в центре Марселя в 2015 году. Об этом сообщается в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), опубликованном на сайте организации.

«После того как Uber запустила свои первые международные проекты, в Париже в 2011 году компания столкнулась с жестким контролем со стороны французских властей и ожесточенным противостоянием со стороны известных служб такси», — подчеркивается в материале журналистов.

В октябре 2015 года, после того как таксисты Марселя помешали менеджеру Uber выступить на мероприятии для бизнесменов, местное подразделение полиции заморозило работу сервиса UberX в центральных районах города, возле аэропорта и железнодорожного вокзала. На следующий день после этого инцидента лоббист Uber в Европе Марк Макганн обратился к Макрону, который ответил через 11 часов и помог — вечером глава местной полиции заявил, что постановление сделают более конкретным.

Через 12 дней власти опубликовали новый приказ, в котором сообщалось, что запрет касается «нелицензированных и нерегулируемых» водителей Uber.


# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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