Стало известно, почему сбежала Алла Пугачева
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Стало известно, почему сбежала Алла Пугачева

Стало известно, почему сбежала Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева с мужем и детьми одной из первых сбежала из России. Артистка с семьей сейчас наслаждается свежим балтийским ветром в Юрмале, где живет ее подруга Лайма Вайкуле. Поговаривают, что прилетела она туда, чтобы поддержать свою серьезно больную подругу. А может просто устала от зноя Земли Обетованной и переехала туда, где климат комфортнее и ждет ее давно облюбованная вилла «Марта». А еще говорят, что через месяц-полтора Алла Борисовна снова вернется в свой замок в Грязи, истосковавшийся без хозяев.
Примадонна говорила ранее, что она не сбежала из России, а просто уехала на каникулы. И эти слова подтверждает источник, близкий к звездному семейству. «И лечилась, и просто отдыхала. Пользовала косметологические процедуры. Иногда, знаете, и отоспаться на свежем воздухе — лучшее лечение, а весна в Израиле начинается куда раньше, чем в России и воздух там в это время просто замечательный», — со знанием дела объяснил инсайдер причину спешного отлета певицы ранней весной МК.ru. Так что, как и утверждала Алла Борисовна, ничего противозаконного и вызывающего бурную критику, человек просто поехал оздоровиться. Каждый имеет на это полное право. Но к сентябрю она тут как тут, а ее двойняшки вместе со всеми пойдут в гимназию.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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