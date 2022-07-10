Стрелявший в Синдзо Абэ сделал признание
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Стрелявший в Синдзо Абэ сделал признание

Стрелявший в Синдзо Абэ сделал признаниеNHK: стрелявшему в бывшего премьера Абэ Ямагами официально предъявили обвинение в убийстве

41-летний Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в воскресенье, 10 июля, был передан в ведение прокуратуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Мужчину перевезли из полицейского управления префектуры Нара в местное управление прокуратуры, где ему было предъявлено официальное обвинение в убийстве.

По информации источников агентства Kyodo, Ямагами в ходе допроса сделал признание, передает РИА Новости. Он заявил, что пытался сделать бомбу, а также изготовил несколько единиц огнестрельного оружия.

Нападение на бывшего премьер-министра Японии произошло в пятницу, 8 июля. 41-летний бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами подошел к Абэ со спины и выстрелил из дробовика.

Позже убийца рассказал, что экс-премьер якобы принадлежал к некой религиозной организации, из-за которой Ямагами и его семья столкнулись с финансовыми проблемами. По словам стрелявшего, его мать сделала данной группе лиц денежное пожертвование. В японской полиции эту информацию комментировать отказались.

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии в 2006–2007-х, а также в 2012–2020 годах. 28 августа 2020 года в связи с проблемами со здоровьем политик объявил о своей отставке.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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