Сын Рыбина и Сенчуковой поделился деталями предстоящей свадьбы
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Сын Рыбина и Сенчуковой поделился деталями предстоящей свадьбы

Сын Рыбина и Сенчуковой поделился деталями предстоящей свадьбы
23-летний сын музыканта Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой готовится к свадьбе с Дарьей Алябьевой, с которой встречался с 14 лет. 18 июня единственный сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий сделал своей девушке предложение руки и сердца. Возлюбленная парня ответила согласием, после чего влюбленная парочка сразу начала подготовку к торжеству. По признанию Василия, они решили не затягивать с празднованием, поэтому уже через две недели они официально станут мужем и женой. Что касается самой свадьбы, то она пройдет в нетрадиционном формате. «Свадьбу сыграем 23 июля. Не совсем по классике все пройдет. Хотим из свадьбы сделать шоу. Сами готовим номера. Мы целыми днями на звонках с ведущими, фотографами, видеографами. Фильм о свадьбе хочется красивый, а не абы какой», — поделился сын артистов.
По словам Василия, придет около 80 человек. Это родные пары из разных городов, а также их друзья. «В общем, голова кипит у всех», — подчеркнул сын Сенчуковой в интервью МУЗ-ТВ. О сыне Виктора Рыбина известно не так много. В прессе писали, что он учился на режиссера театральных представлений во ВГИКе. Также с 2019 года Рыбин-младший покоряет модельный бизнес: юноша снимался для спортивной фирмы, которая проводила рекламную кампанию по всему миру. Более того, сын Натальи Сенчуковой с детства серьезно занимался карате. Напомним, сын лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина и Дарья Алябьева вместе учились в школе. Именно там между ними и пробежала искра.
Заметим, что Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин не нарадуются на свою будущую невестку. Певица не раз отмечала, что ждет не дождется, когда единственный сын сделает ее бабушкой.
# Шоу-бизнес Рыбин Виктор
По материалам: z-aya

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