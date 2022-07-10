У Татьяны Лазаревой заблокировали счета за рубежом

Актриса Татьяна Лазарева рассказала о дискриминации русских в Европе. Артистка, как известно, сейчас проживает в Испании, куда окончательно перебралась после начала спецоперации на Украине. Оттуда артистка периодически выходит в эфир, дает интервью, в которых поливает грязью Россию и ее граждан. Недавно юмористка еще раз горько пожалела о том, что является россиянкой. Татьяна призналась, что не смогла пользоваться своим счетом в одном из заграничных банков из-за российского паспорта. Это очень возмутило актрису, которая и так полна негатива в отношении родной страны.«Многие уехавшие из России действительно не имеют возможности здесь легализоваться — им просто не открывают счета в банках: мол, у вас российский паспорт, извините. И это жуткая дискриминация! Даже мне заблокировали счет в какой-то момент, пришлось прийти к ним и сказать: «Але, ребята, у меня счет в вашем банке уже 15 лет! Какие вдруг претензии?! И мне его разблокировали. Объяснять, что в современном европейском мире невозможно жить без счета в банке, я тут не буду», — призналась 55-летняя Лазарева. А недавно Татьяна Лазарева и вовсе призналась, что... планирует вернуться в Россию, так как жизнь в Европе очень дорогая, к тому же тут есть свои трудности и проблемы. Да, артистка столкнулась с большим количеством негатива со стороны соотечественников, но старается не обращать на это внимания и сохранять оптимизм. «Как только становишься оппозиционером, перестаешь быть звездой. Тебя убирают из всех эфиров… Меня, кроме как алкоголичкой, психической, жалкой разведенкой, смертельно больной, никто никак давно не называет. Мне говорят, что я клоун, что зачем-то полезла в политику... Пишут: «Сдохни, тварь», — но мне плевать! Я далека от того, чтобы сжигать свой российский паспорт. Это прекрасная страна, в которой я выросла», — подчеркивала актриса.