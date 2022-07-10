В Белгородской области до 24 июля продлен желтый уровень террористической опасности
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В Белгородской области до 24 июля продлен желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области до 24 июля продлен желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области еще на две недели — до 24 июля — продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Желтый» уровень вводят при наличии подтвержденной информации о возможности совершения теракта. При его установлении жителям региона, в частности, рекомендуется избегать массового скопления людей, всегда носить при себе документы, которые могут подтвердить личность, и обращать внимание на незнакомцев возле домов. 

«До 24 июля на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ», — отметил Гладков.

Кроме того, до 24 июля действует постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Ранее «желтый» уровень также был продлен в Курской области. В этом регионе он будет действовать до 23 июля. Губернатор области Роман Старовойт призвал жителей региона к бдительности и напомнил, что о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотниках необходимо сообщать по номеру 112.

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По материалам: pnp.ru

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