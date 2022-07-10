В части Второго Иркутска отключат холодную воду на следующих выходных

16 и 17 июля отключат холодное водоснабжение в части домов во Втором Иркутске. Об этом сообщается на сайте сетевой компании «Иркут». Причина — проведение ремонтно-восстановительных работ на магистральном хозяйственно-питьевом водопроводе на участке от переулка Пулковский до улицы Волгоградской.

Под отключения попадают улицы Авиастроителей, Волгоградская, Гравийная, Гражданская, Красный Путь, Куликовская, Кутузова, Ленинградская, Макаренко, Мира, Муравьева, Новаторов, Почтамтская, Просвещения, Серафимовича, Сибирских Партизан, Таманская, Украинская, Чекалина, Шишкина, Шпачека, а также переулок Пулковский.

Также не будет воды и в частном секторе по улицам Речная, Александра Матросова, Лескова, Шевченко, Трактовая, Делегатская, Тропинина, Ульяны Громовой, Флотская, Попова, Красина, Новикова-Прибоя, Гайдара, Державина, Зои Космодемьянской, Гастелло, Сахалинская, Гравийная, Юрия Смирнова, Инженерная, Курганская, Хайтинская, Сапёрная, Артиллерийская, Матросская, в переулках Заводской, Морской, Моторный, Октябрьский, Дальний, Лунный, Боковский.