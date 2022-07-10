В CoinFLEX заявили о планах взыскать с Роджера Вера $84 млн

Платформа криптовалютных деривативов CoinFLEX обратилась в Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC), чтобы взыскать с Роджера Вера $84 млн, которые он задолжал после принудительной ликвидации его позиции.

В конце июня платформа приостановила вывод средств из-за «экстремальных рыночных условий» и« неопределенности в отношении контрагента». Позже глава компании Марк Лэмб заявил, что этим контрагентом является основатель Bitcoin.com Роджер Вер.

«Биткоин-Иисус» якобы получил от CoinFLEX заем на уникальных условиях. По его позиции отсутствует ликвидационная цена — взамен он предоставлял платформе ликвидность. Сам Вер отрицал причастность к долгу.

В компании отметили, что первоначальная оценка ущерба от ликвидации позиции Вера была неверной, поскольку не учитывала его «значительный» залог в токенах FLEX.

Команда CoinFLEX намерена взыскать $84 млн через HKIAC. В компании подчеркнули, что юристы положительно оценили вероятность успеха в рамках этого разбирательства.

«Арбитражный процесс - долгий процесс. По нашим оценкам, до получения судебного решения в Гонконге пройдет около 12 месяцев. После этого мы сможем обратить взыскание на его активы по всему миру», — говорится в заявлении.

В CoinFLEX рассказали, что компания рассчитывает привлечь средства от инвесторов. Платформа также предложит крупным клиентам «превратить часть депозита в акционерный капитал».

Ранее компания анонсировала запуск токена Recovery Value USD (rvUSD). С помощью соответствующего токенсейла платформа рассчитывала погасить задолженность Вера и возобновить вывод средств.

Согласно публикации, rvUSD используют «для повышения ликвидности в оригинальном или модифицированном формате».

Напомним, в июле CoinFLEX отложила возобновление вывода средств, сославшись на затянувшиеся переговоры с инвесторами.