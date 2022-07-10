В CoinFLEX заявили о планах взыскать с Роджера Вера $84 млн
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В CoinFLEX заявили о планах взыскать с Роджера Вера $84 млн

В CoinFLEX заявили о планах взыскать с Роджера Вера $84 млн


Платформа криптовалютных деривативов CoinFLEX обратилась в Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC), чтобы взыскать с Роджера Вера $84 млн, которые он задолжал после принудительной ликвидации его позиции.


В конце июня платформа приостановила вывод средств из-за «экстремальных рыночных условий» и« неопределенности в отношении контрагента». Позже глава компании Марк Лэмб заявил, что этим контрагентом является основатель Bitcoin.com Роджер Вер.


«Биткоин-Иисус» якобы получил от CoinFLEX заем на уникальных условиях. По его позиции отсутствует ликвидационная цена — взамен он предоставлял платформе ликвидность. Сам Вер отрицал причастность к долгу.


В компании отметили, что первоначальная оценка ущерба от ликвидации позиции Вера была неверной, поскольку не учитывала его «значительный» залог в токенах FLEX. 


Команда CoinFLEX намерена взыскать $84 млн через HKIAC. В компании подчеркнули, что юристы положительно оценили вероятность успеха в рамках этого разбирательства. 


«Арбитражный процесс - долгий процесс. По нашим оценкам, до получения судебного решения в Гонконге пройдет около 12 месяцев. После этого мы сможем обратить взыскание на его активы по всему миру», — говорится в заявлении.


В CoinFLEX рассказали, что компания рассчитывает привлечь средства от инвесторов. Платформа также предложит крупным клиентам «превратить часть депозита в акционерный капитал». 


Ранее компания анонсировала запуск токена Recovery Value USD (rvUSD). С помощью соответствующего токенсейла платформа рассчитывала погасить задолженность Вера и возобновить вывод средств. 


Согласно публикации, rvUSD используют «для повышения ликвидности в оригинальном или модифицированном формате».


Напомним, в июле CoinFLEX отложила возобновление вывода средств, сославшись на затянувшиеся переговоры с инвесторами.

# Экономика coinflex, роджер вер, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Саша Бортич устроила скандал на съемках шоу и двинула по лицу звезде Comedy Club Богдану Лисевскому
Саша Бортич устроила скандал на съемках шоу и двинула по лицу звезде
В CoinFLEX заявили о планах взыскать с Роджера Вера $84 млн
В CoinFLEX заявили о планах взыскать с Роджера Вера $84 млн
Кэмерон Диас удивила неожиданным признанием: «В 90-е я перевозила наркотики в Марокко»
Кэмерон Диас удивила неожиданным признанием: «В 90-е я перевозила
В ФРС призвали ужесточить регулирование криптовалютной индустрии
В ФРС призвали ужесточить регулирование криптовалютной индустрии
Обсуждение в Твиттере: как называют контейнер для еды в разных регионах (22 фото)
Обсуждение в Твиттере: как называют контейнер для еды в разных
Off-duty: Анджелина Джоли с дочерью Шайло посетила концерт группы Måneskin в Риме
Off-duty: Анджелина Джоли с дочерью Шайло посетила концерт группы
Агутин толкнул забравшегося на сцену фаната
Агутин толкнул забравшегося на сцену фаната
Обновление Red Dead Redemption 2 до Xbox Series X | S отменили, согласно данным инсайдера
Обновление Red Dead Redemption 2 до Xbox Series X | S отменили,
Россияне перешли на пиратские сервисы из-за отключения Netflix
Россияне перешли на пиратские сервисы из-за отключения Netflix
Иван Ургант впервые за полгода выступил в роли ведущего – фото
Иван Ургант впервые за полгода выступил в роли ведущего – фото
"Кромсать в клочья": власти Британии предрекли "кровавую баню" в борьбе кандидатов на пост премьера
"Кромсать в клочья": власти Британии предрекли
Актриса Лиза Арзамасова рассказала о проблемах, которые возникают во время съемок
Актриса Лиза Арзамасова рассказала о проблемах, которые возникают во

Топ на сегодня

Натали Портман в стиле "Бестолковых", Ким Кардашьян в стиле "Чужого": лучшие образы недели по версии редактора моды Spletnik
Натали Портман в стиле "Бестолковых", Ким Кардашьян в стиле
Пожилой мужчина с шикарным голосом исполняет песню ''House of the rising sun''
Пожилой мужчина с шикарным голосом исполняет песню ''House of the
Россиянин разгромил машины лопатой и обвинил в своем поступке черта
Россиянин разгромил машины лопатой и обвинил в своем поступке черта
Хоккеиста Кирилла Капризова не пускают в штаты
Хоккеиста Кирилла Капризова не пускают в штаты
Германия нашла поставщика боеприпасов для Украины
Германия нашла поставщика боеприпасов для Украины

Еще по теме

CoinFLEX направила основателю Bitcoin.com Роджеру Веру уведомление о дефолте
Итоги недели: биткоин закрыл худший квартал с 2011 года, а займы майнеров на $4 млрд оказались под угрозой дефолта
Болгария выплатит России 620 млн евро за АЭС «Белене»
Суд обязал РБК выплатить «Роснефти» 390 тысяч рублей