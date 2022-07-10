В Думе прокомментировали вопрос о замене названия должности президента
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В Думе прокомментировали вопрос о замене названия должности президента

В Думе прокомментировали вопрос о замене названия должности президентаВ Госдуме посчитали неактуальным вопрос о замене названия должности президента

В Государственной Думе прокомментировали вопрос о замене названия должности президента. Об этом сообщает РБК.

Депутаты Николай Харитонов (КПРФ) и Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — За правду») посчитали этот вопрос неактуальным. «Для россиян это сегодня не самое главное. Посоветовал бы им повстречаться с избирателями, поговорить на этот предмет. Не с этого начинает новое руководство ЛДПР», — отреагировал Харитонов.

Мнение поддержал Аксаков. По его словам, переименование должности является не самой актуальной задачей, потому в настоящее время имеются другие проблемы. При этом депутат заявил, что он не против термина «глава государства». «У нас в Чувашии, например, глава республики. Губернатор слово нерусское, а вот глава региона, глава области, на мой взгляд, больше подходит по истории нашей страны», — отметил Аксаков.

Ранее представители ЛДПР предложили заменить термин «президент» на «правитель», пока название должности «не укоренилось окончательно».

По мнению авторов инициативы, такое словосочетание, как «глава государства» или термин «правитель» гораздо понятнее русскому уху. В ЛДПР также отметили, что президент 1991 года и нынешний президент это два разных по статусу лица, так как Бориса Ельцина избрали по Конституции РСФСР, а Владимира Путина по Конституции России.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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