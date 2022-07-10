В Иркутске горел двухэтажный деревянный дом на улице Фридриха Энгельса
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В Иркутске горел двухэтажный деревянный дом на улице Фридриха Энгельса

В Иркутске горел двухэтажный деревянный дом на улице Фридриха Энгельса

В Иркутске ликвидировали пожар на улице Фридриха Энгельса. Сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме поступило в пожарно-спасательную службу в 14:51, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Дом расселен, людей внутри не было, никто не пострадал. Горела кровля на площади 120 квадратных метров. В 15:33 открытый огонь был ликвидирован. К тушению привлекались три пожарных расчёта.

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По материалам: irk

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