В Иркутске горел двухэтажный деревянный дом на улице Фридриха Энгельса

В Иркутске ликвидировали пожар на улице Фридриха Энгельса. Сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме поступило в пожарно-спасательную службу в 14:51, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Дом расселен, людей внутри не было, никто не пострадал. Горела кровля на площади 120 квадратных метров. В 15:33 открытый огонь был ликвидирован. К тушению привлекались три пожарных расчёта.