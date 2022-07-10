В Японии рассказали подробности об убийстве Абэ
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В Японии рассказали подробности об убийстве Абэ

В Японии рассказали подробности об убийстве АбэNHK: стрелявший в экс-премьера Японии Абэ посетил несколько его выступлений до убийства

Тэцуя Ямагами, стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ, в ходе подготовки к покушению посетил несколько публичных выступлений политика. Подробности сообщил телеканал NHK, передает ТАСС.

На допросе 41-летний преступник рассказал полиции, что на них он счел обстановку неподходящей для убийства.

Также полиция рассказала подробности об оружии, из которого стрелял Ямагами. Его самодельное огнестрельное оружие работало по принципу ручного обреза и стреляло шрапнелью, то есть капсулы с шестью дробинами были в каждом из стволов.

Ранее лишивший жизни бывшего премьер-министра Японии был передан в ведение прокуратуры. В ходе допроса он сделал признание и заявил, что пытался сделать бомбу, а также изготовил несколько единиц огнестрельного оружия.

Покушение на Синдзо Абэ произошло в пятницу, 8 июля. Бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами подошел к Абэ со спины и выстрелил из дробовика.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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