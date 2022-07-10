В Подмосковье молния ударила в семью на озере
Сегодня, 20:45 Вадим КарасевВ Московской области молния ударила в семью, находившуюся на озере
В Московской области молния ударила в семью, находившуюся на озере, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, происшествие случилось на озере Светлое в подмосковном Воскресенске. Удару молнии подверглись мужчина и женщина — сообщается, что они доставлены в реанимационное отделение с ожогами груди и спины. Их состояние стабильно тяжелое.
Их ребенок не пострадал. Другие подробности инцидента выясняются.
В июне сообщалось, что в Кемеровской области 14-летняя девочка пережила удар молнии. Медики констатировали у девочки электротравму и уточнили, что молнию притянула цепочка, висящая на шее подростка, в которую ударил разряд и вышел из области паха.
По материалам: lenta.ru