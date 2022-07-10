В Red Dead Online не стоит ждать нового контента, поддержку игры сокращают

Вадим Карасев





Grand Theft Auto Online развивается со стороны Rockstar уже более 8 лет, постоянно получая крупные обновления с новым контентом. Поклонники Red Dead Redemption предполагали, что такая же поддержка будет обеспечена Red Dead Online, но у Rockstar оказались другие приоритеты.

На этой неделе в своем блоге Rockstar ответили на критику со стороны игроков по поводу отсутствия новых крупных обновлений для Red Dead Online. Напомним, 13 июля будет ровно 1 год со дня выпуска последнего крупного апдейта для Red Dead Online — «Кровавые деньги». По словам разработчиков из Rockstar, все силы брошены на новую часть Grand Theft Auto и на поддержку Grand Theft Auto Online:

В последние годы мы направляли всё больше ресурсов на создание новой Grand Theft Auto. Мы как никогда понимаем необходимость превзойти ожидания игроков и сделать новую часть настолько качественной, насколько это возможно. Из-за этого, в поддержке Red Dead Online произойдут изменения.

Изменения касаются нового контента для Red Dead Online — крупные обновления выпускать не планируют. Но полностью забрасывать поддержку игры пока не намерены, заявляя, что игроков ждут:

Ежемесячные события.Улучшение общего опыт игры.Поддержка «здоровой игровой среды».Планируют расширить существующие режимы и добавить новые телеграфные миссии

Напомним, Red Dead Online вышла в мае 2019 года, вместе с Red Dead Redemption 2.