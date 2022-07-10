В телеграме обсуждают победу на Уимблдоне уроженки России Елены Рыбакиной и реакцию на это западных СМИ
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В телеграме обсуждают победу на Уимблдоне уроженки России Елены Рыбакиной и реакцию на это западных СМИ

В телеграме обсуждают победу на Уимблдоне уроженки России Елены Рыбакиной и реакцию на это западных СМИ

Москвичка Елена Рыбакина одержала победу в финале Уимблдона над спортсменкой из Туниса Онс Жабер. С 2018 года теннисистка выступает за Казахстан, что позволило ей обойти запрет на участие  в турнире россиян и белорусов. Напомним, что Уимблдон отстранил российских и белорусских игроков из-за событий на Украине. Крупнейшие теннисные ассоциации не согласились с этим решением и лишили турнир рейтинговых очков. В итоге так или иначе трофей из рук герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон принимала уроженка России, что вызвало большой резонанс в сети. Событие уже второй день обсуждают в западной прессе и российских телеграм-каналах.Британская пресса возмущена "победой российской пропаганды на Центральном корте". "Худший кошмар британских властей стал явью", — пишет The Sun. "Какой позор! Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вынуждена вручать москвичке Елене Рыбакиной главный трофей Уимблдона-2022!". Daily Mail: "Русских не допустили, чтобы их не поздравлять на виду у всего мира. В итоге получилось неудобно". Карма из э бич, ребята.— прокомментировала громкие заголовки журналистка Надежда Стрелец.


Кейт Миддлтон и Елена РыбакинаВообще, читать британскую прессу сегодня одно удовольствие: так бомбит от победы русской теннисистки на Уимблдоне. "Не хочу влезать в политику, но... она же русская, ее родители живут в Москве", — не сдержал эмоций в прямом эфире BBC легенда тенниса Джон Макинрой. "Как иронично — организаторы Уимблдона заплатили Женской теннисной ассоциации миллион долларов за недопуск российских спортсменов, чтобы выступающая за Казахстан москвичка выиграла этот турнир и наша герцогиня Кембриджская была вынуждена лично вручать ей блюдо. Да, эту победу вполне могут отмечать сейчас в коридорах Кремля". Тот редкий случай, когда англичан перешутили. А спортсменов действительно не стоит делать жертвами политических игр, так-то.

— написали в телеграм-канале "Антиглянец".

Боже, какая прекрасная история про Уимблдон и отмену русских, которая не работает. Это тот случай, когда на***** (Подставили. — Прим. ред.) сами себя, я такое обожаю. Чемпионкой турнира стала Елена Рыбакина — уроженка Москвы, которая в свое время сменила гражданство России на гражданство Казахстана. Так делают многие спортсмены, которые по какой-то причине не смогли попасть в национальную сборную — просто чтобы продолжить карьеру. <...> И вот вчера она обыграла соперницу и стала чемпионкой в женском одиночном разряде. Это ее первый титул Большого шлема. Вдогонку заголовки после ее победы. WSJ: "На что Уимблдон не рассчитывал, так это на получение титула чемпионки в женском одиночном разряде девушки из Москвы. Но в субботу Елена Рыбакина не оставила им выбора".Guardian: "Любые опасения Всеанглийского клуба о том, что Рыбакину могут освистать из-за ее русских корней — после того, как он запретил российским и белорусским игрокам участвовать в турнире этого года, — вскоре были забыты, поскольку 23-я ракетка мира расставила победителей по всем углам, и толпа тепло отреагировала".

— прокомментировала в своем микроблоге Ксения Собчак.

Журналистка отметила, что все-таки победа Рыбакиной — заслуга Казахстана, где ей предоставили для этого возможности, а в России ее потенциал не раскрыли.


Ксения СобчакЕлена — первая казахстанская теннисистка, завоевавшая титула "Большого шлема" в одиночке. Но своей ее считают и в России. Вот так вот, русских в дверь, а они — в окно.

— написали в телеграм-канале "Бабская курилка".

Бывший главред российского Vogue Ксения Соловьева призвала всех "не делать теннисистов предметом выяснения политических отношений".

Обожаю, как Елену Рыбакину теперь используют, чтобы подколоть англичан. Мол, русских — в дверь, а они — в окно. Нет, я сама писала, что Лена — продукт спартаковской школы, и этого никогда не отнять. Но что происходит со спортсменом в 18 лет? Это время принятия трудных решений: либо выписываться из профессиональной гонки, либо идти дальше, и для этого нужна системная и надежная финансовая поддержка. <...> К Лене проявляла интерес наша Федерация. Но, я слышала, предлагали не очень большие деньги, а взамен — высокий процент с призовых и необходимость работать с тренером, которого ей назначат. И тут — Казахстан с великолепными условиями. Конечно, она согласилась.

В то же время Соловьева нашла ироничным, что Великобритании так и не удалось оградить Кейт Миддлтон от "неловкого" момента в финале турнира.

Смешно еще, что когда Уимблдон только-только объявил о решении не принимать российских и белорусских спортсменов, писали, что англичане боятся поставить под удар Кейт Миддлтон, которая патронирует турнир, — вдруг ей придется вручать приз Дане Медведеву? Ночной кошмар, пусть в таком перверсивном виде, но все-таки сбылся: герцогиня поздравила Елену Рыбакину. А желтое платье Roksanda — лучшее.

Напомним, что на женский финал Уимблдона-2022 герцогиня Кембриджская пришла в платье, которое уже надевала ранее на встречу с генерал-губернатором Ямайки, сэром Патриком Алленом, во время скандального тура по странам Карибского бассейна.


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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