В захваченной резиденции президента Шри-Ланки нашли миллионы рупий
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В захваченной резиденции президента Шри-Ланки нашли миллионы рупий

Mirror: протестующие нашли в захваченной резиденции президента Шри-Ланки миллионы рупий

Участники массовых акций протеста на Шри-Ланке, захватившие резиденцию президента страны, нашли в ней миллионы ланкийских рупий наличными сообщает местная Daily Mirror.

В социальных сетях активно распространяется видео, где люди пересчитывают найденные банкноты. Утверждается, что все средства переданы подразделениям полиции. Предварительно там было около 18 миллионов рупий (три миллиона рублей).

Протесты в Шри-Ланке начались в апреле на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны. На этой неделе демонстранты захватили президентский дворец и резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе, причем последнее здание они подожгли.

Островное государство испытывает нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания, медикаментов. Викрамасингхе отмечал, что полностью преодолеть кризис удастся не ранее, чем через три года.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса обязался уйти в отставку 13 июля. Временным главой государства станет спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.

До этого Раджапакса попытался заручиться поддержкой президента России Владимира Путина и попросил у него кредит на импорт топлива в страну для преодоления текущих экономических проблем. При этом глава Шри-Ланки утверждал, что Москва поддерживает власти Шри-Ланки.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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