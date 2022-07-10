Верховный муфтий молится о российских бойцах

Вадим Карасев

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин молится об участниках специальной военной операции на Украине.

Таджуддин считает, что СВО на Украине необходимо довести до конца.

"Чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит", – прокомментировал Талгат Таджуддин.

По мнению верховного муфтия, события на Украине инспирированы США и странами НАТО и стали следствием традиционно завистливого отношения Запада к России.

Он обратил внимание, что акты нацизма со стороны Украины на Донбассе длились на протяжении восьми лет, что в два раза дольше, чем Великая Отечественная война. Все это привело к расширению НАТО непосредственно до границ России.

Верховный муфтий России сообщил, что на днях в Донбасс отправился батальон добровольцев из Башкортостана.