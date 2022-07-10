Верховный муфтий молится о российских бойцах
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин молится об участниках специальной военной операции на Украине.
Таджуддин считает, что СВО на Украине необходимо довести до конца.
"Чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит", – прокомментировал Талгат Таджуддин.
По мнению верховного муфтия, события на Украине инспирированы США и странами НАТО и стали следствием традиционно завистливого отношения Запада к России.
Он обратил внимание, что акты нацизма со стороны Украины на Донбассе длились на протяжении восьми лет, что в два раза дольше, чем Великая Отечественная война. Все это привело к расширению НАТО непосредственно до границ России.
Верховный муфтий России сообщил, что на днях в Донбасс отправился батальон добровольцев из Башкортостана.