Верка Сердючка поссорилась с российским коллегой из-за политики

Вадим Карасев

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, рассказал журналисту проекта "Зирковий шлях" о своем конфликте с другом из российской эстрады из-за разных позиций относительно конфликта на Украине.

"Мы с ним в достаточно в близких таких отношениях, можем рассказать все, так как знакомы сто лет, он из России. И вот мы говорим-говорим, я ему: "Ну что ты сейчас, Лень"".

Назвав имя собеседника, Данилко осекся и тут же уточнил, что не имел в виду Леонида Агутина. Фамилии оппонента он так и не раскрыл. Артист объяснил, что долго пререкался с приятелем по телефону, а после тот бросил трубку. Данилко предположил, что разговор прервался из-за сбоев связи, но позже понял, что общение прекратил собеседник.

Отметим, что Леонид Агутин высказывался о спецоперации и говорил, что "время расставит все по местам". В марте нынешнего года зрители в Самарской области отказались принимать у себя Агутина, по их требованию были отменены концерты.

Кстати, Данилко перестал выступать в России с прошлого года.