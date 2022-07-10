Вячеслав Зайцев зарабатывает копейки в своем доме моды

Модельер Вячеслав Зайцев практически ничего не зарабатывает. После лечения в лучших клиниках Подмосковья, казалось, Вячеслав Зайцев пришел в себя: он вновь занялся Домом Моды, стал работать и посещать мероприятия. Но, похоже, звезде снова стало хуже. Слухи вокруг жизни Вячеслава Зайцева множатся с каждым годом — то он лежит в клинике, то пропадает с радаров, затем его сотрудники обвиняют друг друга и посещают ток-шоу, пытаясь понять, кто продал часть здания в Москве. В последнее время Зайцев вновь стал активно посещать мероприятия в столице — ходить ему тяжело, поэтому чаще всего его привозят на инвалидном кресле. Сам Вячеслав Михайлович на этих встречах чаще молчит или же загадочно улыбается. Эта ситуация абсолютно не устраивает его друга и первого манекенщика Дома Моды Александра Ширшова. Он считает, что окружение великого кутюрье использует его в корыстных целях.«У Вячеслава Михайловича официальная зарплата в Доме моды — 47 тысяч. Больше он ничего не имеет. Он ни копейки не получает от мероприятий в своем Доме моды. Он даже не знает об этом. В таком состоянии находится, что не понимает, что рядом происходит. Вот его привезли — увезли и все. Что там происходит, сколько стоит, он вообще не знает», — говорит друг. По мнению Ширшова, на больном Зайцеве друзья зарабатывают приличное состояние. Например, недавно в Москве прошел очередной конкурс моделей, куда привезли больного модельера. «И люди из периферии, я говорил с девчонками, заплатили большие деньги — по 300 долларов — за участие в этом нулевом конкурсе. То есть за то, что там дадут эту грамоту об участии в конкурсе моделей Дома моды Славы Зайцева, что ты заняла такое-то место, люди платили по 25 тысяч. В итоге его окружение получает от полутора до двух миллионов рублей», — рассуждает Александр «Абзаца». Отметим, что много лет 84-летний Вячеслав Зайцев страдает от болезни Паркисона. Именно из-за нее у него нарушилась речь, а также стало тяжело передвигаться. В 2020-2021 году появилась информация, что у него проблемы с сердцем, но, пройдя курс лечения, модельеру стало заметно лучше.